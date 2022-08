Polo Chimico, Abonante alla Regione: “Subito un tavolo tecnico e finanzi la 3^ fase dell’indagine epidemiologica”

ALESSANDRIA – Rispetto alla situazione del Polo Chimico di Spinetta Marengo nei giorni scorsi, il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha scritto una nota indirizzata al Presidente della Regione Piemonte e per conoscenza agli Assessori Regionali all’Ambiente e alla Sanità, e un’altra indirizzata ai vertici amministrativi regionali della Sanità. In tali comunicazioni si indica la situazione relativa al Polo Chimico di Spinetta Marengo, con riferimento alla problematica legata alla presenza di PFAS negli alimenti e al prospettato biomonitoraggio sulla popolazione del Comune di Alessandria potenzialmente esposta. “Alla luce della criticità di questa situazione e, al contempo, considerando le rilevazioni effettuate da Arpa nei mesi scorsi che hanno riguardato anche la migrazione di composti volatili presenti nella falda acquifera attraverso il terreno e le fondamenta delle abitazioni ubicate nelle vicinanze del Polo stesso dove si è rilevata la presenza di sostanze perfluoroalchiliche sia all’interno che all’esterno del sito“ si legge in una nota.

La giunta ha chiesto “un intervento concreto a tutela della salute pubblica alessandrina da effettuarsi nel più breve tempo possibile” e incentrato su due obiettivi primari: