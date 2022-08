Via alla manutenzione di 15 aree gioco di Alessandria. Assessore Falleti: “Lavori finiti entro un mese”

ALESSANDRIA – Da questo lunedì scattano ad Alessandria una serie di lavori di manutenzione delle aree gioco cittadine. 15 le zone interessate. “Si partirà da piazza Aeronautica e piazza Pertini per poi proseguire con le altre” ha rimarcato a Radio Gold l’assessore Claudio Falleti.

“Ci saranno sostituzioni complete di giochi e la manutenzione di quelli esistenti. I lavori nella loro totalità saranno completati per fine settembre. La mission è quella di poter intervenire in futuro su tutti i parchi del nostro Comune. È chiaro che, se non ci fossero gli atti di vandalismo, la manutenzione ordinaria sarebbe molto più agevole e i giochi durerebbero di più, pertanto faccio un invito generalizzato a chi tratta con superficialità i beni della comunità di avere il giusto rispetto, un atto dovuto per la città, per nostri piccoli e le famiglie” ha rimarcato l’esponente della Giunta Abonante.

Dalle 8 alle 18, quindi, verrà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata con il restringimento della carreggiata secondo il crono programma e la segnaletica installata a norma, nelle strade e nelle aree in prossimità delle seguenti aree gioco: piazza Aeronautica, piazza Pertini, piazza Palatucci, via Umberto Giordano, via Bramante, via Maria Bensi (scuola Morbelli), giardino San Giuliano di Puglia (via de Gasperi), parco Arpino (via de Gasperi), piazza Mentana, giardini Usuelli, Isola delle Sensazioni, Parco Lella Lombardi, Parco Carrà, piazza Basile, piazza Natale Vazzana (Spinetta Marengo). In quest’ultimo luogo, in particolare, sarà inserita una nuova altalena. Quella precedente era infatti rotta e pericolante.

Foto di LaterJay Photography da Pixabay