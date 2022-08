Stanco della sporcizia e dell’incuria ripulisce il parcheggio della stazione

ALESSANDRIA – Un sacco pieno di bottiglie e vetri rotti. Ma anche spazzatura di ogni tipo e oggetti persi o abbandonati da chi passava di lì. Questo il triste bottino raccolto da Luigi, residente della zona, raccolto nel parcheggio della Stazione di Alessandria, in via Tiziano Vecellino. “Questa mattina non c’è l’ho fatta più. Mi sono dotato di scopa, secchiello e sacchetti della spazzatura e ho iniziato a rimuovere quello che potevo“, ci spiega.

Luigi in particolare ha rimosso “i vetri rotti che potrebbero creare situazioni di pericolo per adulti, bambini e animali”. Anche perché la cagnolina di Luigi, proprio a causa di quei vetri abbandonati tra le aiuole ma anche in mezzo al parcheggio per poco non perdeva la vita. “L’avevo portata a fare la solita passeggiatina quando l’ho sentita guaire. Quando mi è venuta incontro era piena di sangue. Si era tagliata profondamente a causa di un vetro. Il veterinario ha detto che si è salvata per un pelo“.

La rabbia di Luigi è tanta e soprattutto si è chiesto dove sia “l’amministrazione comunale in tutto questo. Non ci sono cestini per buttare la spazzatura ma nemmeno i controlli per evitare il degrado totale di quest’area“, ha spiegato. Il cittadino ha poi sottolineato come al momento si sia limitato a “raccogliere l’immondizia pericolosa, ma non è detto che il mio operato si fermi qui nella speranza chi di dovere agisca e pulisca quell’area“.