Il gas dalla Russia e la corsa dell’Italia per ridurne l’importazione

ITALIA – Il tema del gas importato dalla Russia è sempre più attuale tra rincari continui e difficoltà del mondo economico e produttivo sempre più evidenti. Il perché di una situazione così grave emerge in modo chiaro da una infografica riassuntiva che analizza lo storico delle importazioni di energia dal Paese di Putin e che evidenzia come in Europa, dopo la Germania, l’Italia sia lo Stato maggiormente esposto a una possibile sofferenza energetica.

Questa analisi, riferita al 2019 e 2020, illustra che in Europa finiva il 67% delle esportazioni di gas russo e di queste l’8,3% all’Italia, dietro solo alla Germania (23%). Una situazione che si traduce nell’infografica (aggiornata al 2020), per il nostro Paese in una dipendenza di circa il 40%.

L’esplosione del conflitto con l’Ucraina sta tuttavia modificando questi assetti sebbene non in modo indolore e soprattutto rapido. I dati più aggiornati sono quelli di giugno 2022, pubblicati dal Ministero della Transizione ecologica in base ai quali, nel primo semestre, l’Italia risulta importatrice di quasi 37,7 miliardi di metri cubi di gas naturale, in lieve aumento rispetto alle importazioni tra gennaio e giugno 2021 (+2,2 per cento) ma comunque in calo netto rispetto all’uno precedente. In quei sei mesi il Belpaese ha importato dalla Russia quasi 9,3 miliardi di metri cubi di gas russo, il 24,7 per cento sul totale delle importazioni, riducendo in maniera sensibile il dato dei primi sei mesi dell’anno scorso erano stati oltre 14,6 miliardi, il 39,7 per cento sul totale. Questo attualmente ha ridotto le importazioni italiane da un 40 per cento circa di gas russo a un 25 per cento circa. Il calo di import russo è stato compensato dall’Algeria che ha dato all’Italia 11,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, il 30,6 per cento sul totale delle importazioni. Diverso tuttavia il tema dei costi per consumatori e imprese, su cui aleggiano pesanti incertezze in vista dell’inverno insieme ai timori di una scarsa disponibilità della risorsa.