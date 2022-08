Ambulanza veterinaria al Cristo: un altro passo avanti

ALESSANDRIA – Continua a correre il progetto dell’ambulanza veterinaria al Cristo ad Alessandria. Lunedì si è tenuto un incontro operativo promosso dal Gruppo “A Tutta Zampa” del quartiere Cristo alla presenza del Presidente nazionale di Ambulanze Veterinarie Italia, Gianmarino Secondo Dotti, che ha illustrato le caratteristiche di questa idea: un servizio che consente rapidi interventi di aiuto a beneficio di animali che si trovano in condizioni di emergenza sanitaria.

Il prossimo passo sarà la costituzione dell’associazione per poi avviare la raccolta dei fondi necessaria all’acquisto dell’ambulanza e il reperimento di una sede che verrà collocata al Cristo. L’Ente Nazionale seguirà tutto l’iter burocratico per l’apertura, compresa la formazione dei volontari. Intanto le iniziative per gli amici a 4 zampe si moltiplicano. Già programmata infatti la zampettata dell’11 settembre ed è stata presentata all’Amministrazione una richiesta di assegnazione di 4 nuove aree cani.