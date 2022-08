Marciapiedi, erbacce, auto troppo veloci: al quartiere Cristo i cittadini sollecitano l’amministrazione

ALESSANDRIA – Nuovo confronto tra il Comune di Alessandria e i cittadini del quartiere Cristo, promosso dalla Commissione Alessandria Sud, per fare il punto sulle tante segnalazioni dei residenti, costituiti in piccoli comitati di lavoro per valorizzare e rilanciare le zone dove risiedono. Oggi pomeriggio l’assessore ai Lavori Pubblici Michelangelo Serra insieme al Consigliere Comunale Daniele Coloris, presidente della Commissione Sviluppo del Territorio, accompagnati dai referenti della Sud, hanno incontrato circa 30 famiglie che risiedono in via Giolitti e piazza VIII Marzo. Molte le segnalazioni giunte da una zona che si sente “abbandonata”: marciapiedi da sistemare con alcuni buchi segnalati, il taglio dell’erba sulla piazza dove è presente una fontana e, soprattutto, l’alta velocità delle auto che percorrono la via. I residenti hanno chiesto più attenzione e interventi urgenti all’assessore Serra che si è confrontato con loro.

“Grazie all’Assessore Michelangelo Serra per la sua presenza con Daniele Coloris – spiegano dalla Sud – che hanno incontrato i residenti di questa parte importante del Quartiere. Ogni giorno riceviamo segnalazioni da gruppi di residenti che si fanno portavoce del degrado in alcune realtà, è importante la voce dei cittadini, così come la partecipazione nella vita del quartiere per segnalare le problematiche da risolvere”.