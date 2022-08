ALESSANDRIA – Un altro incidente questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, verso le 20.45, ad Alessandria. Due mezzi si sono scontrati all’incrocio tra via Ardigó e via Galilei. Nell’impatto fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi ma solo qualche disagio al traffico.

Sul posto la Polizia Locale per chiarire la dinamica.