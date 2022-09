Incidente stradale a Pomaro: violento scontro all’incrocio

POMARO MONFERRATO – Altro brutto incidente stradale in provincia. Si è verificato a Pomaro Monferrato, lungo la provinciale 55, all’incrocio con la 59.

Due mezzi si sono scontrati e in base alle prime informazioni sarebbero due le persone ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso per assistere una delle persone coinvolte, in gravi condizioni a causa dell’impatto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30. Al momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco e la Polizia. Il traffico risulta bloccato.

Ringraziamo il nostro lettore per le foto.