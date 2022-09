Settimana della Ricerca 2022: ad Alessandria i laboratori di Upo Junior e la Notte della Ricerca

ALESSANDRIA – L’ Università del Piemonte Orientale si prepara ad ospitare la sua prima Settimana della Ricerca. Un format del tutto nuovo per l’ateneo piemontese, che dal 23 al 30 settembre proporrà una settimana ricca di eventi dislocati tra le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli e che si tradurrà in incontri tra ricercatori e non esperti per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. L’iniziativa rientra nella terza missione dell’UPO, “disseminare i risultati delle proprie ricerche al pubblico”.

Venerdì 30 settembre dalle 19.45 alle 23.00 il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (DISIT) di viale Teresa Michel 11 in Alessandria ospiterà la XVII edizione della Notte della Ricerca, evento clou dell’intera manifestazione. Il tema di quest’anno è “Scienza, guerra e pace” e punta ad approfondire il ruolo del ricercatore all’interno di un conflitto. Il comitato organizzatore, presieduto dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, ha scelto questo argomento per la stretta relazione che intercorre tra l’ambito scientifico e quello bellico:«La scienza fornisce alla guerra armi sempre più sofisticate, ormai dotate di intelligenza artificiale; molte scoperte scientifiche sono nate dalla necessità di nuovi strumenti bellici e le/gli scienziate/i coinvolte/i nel settore hanno sempre ottenuto cospicui finanziamenti. Eppure lo statuto della scienza trasuda l’impegno per mantenere la pace e il rispetto dei diritti umani. Lo stesso metodo scientifico si basa sulla condivisione, sulla trasparenza, sulla collaborazione tra le/gli scienziate/i.»

I ricercatori e le ricercatrici tenteranno di rispondere a questioni legate alla responsabilità e all’etica della scienza: «Quale posizione deve tenere la scienza in questa difficile ricerca di equilibrio? Quali responsabilità hanno le/gli scienziate/i? Esiste, è conosciuta e condivisa l’etica della scienza?». Una serie di domande che troveranno risposta venerdì 30 settembre al Disit di Alessandria durante il keynote speech delle 20.15 del generale Paolo Capitini, celebre analista militare con lunghissima esperienza in missioni all’estero, docente di Storia militare alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e all’Università della Tuscia. Il suo intervento avrà come titolo «Scienza e guerra. Luce e tenebra» e si focalizzerà su questo dualismo inconciliabile e inseparabile, un po’ come yin e yang nell’animo umano: tendere al bene, ma fare comunque il male, giustificandolo con la necessità o il presentarsi di un pericolo maggiore. Per la serata, le ricercatrici e i ricercatori hanno preparato due tavole rotonde, quattro conferenze, due laboratori, due dialoghi, una mostra, una simulazione e dieci video. L’ingresso è libero, ma è necessario prenotarsi alle attività utilizzando il modulo che si trova sul sito https://settimanaricerca.uniupo.it/.

Oltre alla Notte della Ricerca, Alessandria ospiterà una delle giornate dedicate ai laboratori di “UPO Junior”, destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’appuntamento è fissato per martedì 28 settembre dalle 9.00 alle 12.30 nella sede di Palazzo Borsalino in via Cavour 84. Come spiega il prof. Marco Novarese, si tratta di “attività di tutti i tipi pensate per i bambini in modo da insegnare, dare stimoli e creare curiosità per le professioni negli ambiti scientifici”.