Auto con impianto Gpl prende fuoco dopo incidente. Vigili del Fuoco spengono le fiamme

GAMALERO – L’ intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme che intorno alle 17.30 hanno avvolto una vettura con impianto Gpl a Gamalero. In base alle informazioni raccolte, la Dacia Logan ha preso fuoco dopo aver impattato con un’altra vettura all’altezza dell’incrocio con la strada che porta a Mombaruzzo.

Gli automobilisti coinvolti nell’incidente non hanno riportato ferite ma in breve tempo dall’auto si sono alzate delle minacciose fiamme. Subito allertati i soccorsi, un funzionario della Polizia Stradale libero dal servizio, che in quei minuti passava lungo la stessa strada, si è immediatamente attivato per fermare le altre vetture e tenerle a distanza dalle fiamme, spente poi dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Cassine e l’ambulanza del 118.