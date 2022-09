Carburanti: prezzi in calo, tranne metano

ITALIA – Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent sembra avere assorbito in anticipo la notizia dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Bce, restando intono agli 89 dollari. In calo i prezzi dei carburanti alla pompa, con la solita eccezione del metano che continua a volare sopra i 3 euro/kg.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per IP e Q8 registriamo ribassi di 1 cent/litro su benzina e gasolio.

Quanto alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero del Mise, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la benzina self service a 1,744 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,746, pompe bianche 1,737), diesel a 1,841 euro/litro (-3, compagnie 1,843, pompe bianche 1,837). Benzina servito a 1,890 euro/litro (-4, compagnie 1,934, pompe bianche 1,802), diesel a 1,985 euro/litro (-2, compagnie 2,027, pompe bianche 1,899). Gpl servito a 0,799 euro/litro (-1, compagnie 0,804, pompe bianche 0,792), metano servito a 3,038 euro/kg (+15, compagnie 3,194, pompe bianche 2,887), Gnl 3,202 euro/kg (-9, compagnie 3,258 euro/kg, pompe bianche 3,059 euro/kg). Per i prezzi sulle autostrade si segnala la benzina self service a 1,840 euro/litro (servito 2,097), gasolio self service 1,933 euro/litro (servito 2,188), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,858 euro/kg, Gnl 3,127 euro/kg.