Nuovo concorso per assumere infermieri ad Alessandria: soddisfatti i sindacati

ALESSANDRIA – Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, ha manifestato soddisfazione dopo l’annuncio fatto della Direzione Generale dell’Aso di Alessandria sull’indizione di un nuovo concorso per l’assunzione di infermieri. In questo modo potranno essere implementati gli organici con notevoli passi avanti nel miglioramento del lavoro e di conseguenza delle prestazioni offerte.

Come dichiarato dal segretario regionale Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, e dal Segretario provinciale Nursing Up di Alessandria, Enrico Mirisola, “è chiaro che c’è soddisfazione, come sigla sindacale di categoria, all’annuncio della direzione generale dell’Aso di Alessandria di un nuovo concorso per infermieri. Da anni sottolineiamo la carenza di personale che colpisce la sanità della nostra regione e anche la realtà alessandrina. Facciamo, dunque, un plauso alla Direzione Generale per il grande sforzo messo in campo per organizzare questo concorso. Auspichiamo, a questo punto, tempi rapidi e procedure snelle in modo da avere il prima possibile, nei reparti, forze fresche in grado di meglio bilanciare i carichi di lavoro puntando ad un concreto miglioramento delle prestazioni offerte. Le nuove assunzioni sono la strada migliore per garantire un servizio sempre più d’eccellenza ai cittadini“.