Scuola, oggi la prima campanella: l’assessore regionale alla Cultura alla 7 Fratelli Cervi di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo lunedì, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio visiterà alle 9 la scuola primaria 7 Fratelli Cervi di Valenza.

“La scelta di inaugurare nuovamente l’anno scolastico dopo le restrizioni dovute alla pandemia con una presenza diffusa sul territorio” ha rimarcato il presidente del Piemonte Alberto Cirio “vuole testimoniare un giorno molto importante per migliaia di studenti piemontesi, che torneranno sui banchi di scuola o che, per la prima volta, faranno il loro ingresso nel percorso scolastico che li accompagnerà nella crescita culturale, ma anche sociale e personale. Pertanto, un sincero augurio a tutti loro, ma anche agli insegnanti, che hanno la grande responsabilità della formazione degli studenti, a tutto il personale ausiliario e alle famiglie, che insieme alla scuola rappresentano l’altro pilastro fondamentale per l’educazione e la crescita dei ragazzi”.