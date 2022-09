“Nel 2023 gli Inti Illimani ad Alessandria”: Anpi punta al grande evento per il 50^ anno del golpe in Cile

ALESSANDRIA – Un concerto degli Inti Illimani il prossimo anno ad Alessandria. Questo l’ambizioso obiettivo della sezione provinciale e alessandrina dell’Anpi, in vista del 50′ anniversario del golpe in Cile, previsto a settembre 2023. Per gli artisti sudamericani si tratterebbe di un ritorno nella città capoluogo, dopo i due concerti del 1975 e del 1977, uno allo stadio Moccagatta con oltre 4 mila persone.

Lo ha annunciato ieri il presidente dell’Anpi Alessandria Dario Gemma, in occasione dell’iniziativa per il 49′ anniversario della destituzione di Allende, organizzata nella sede dell’Anpi di via Faà di Bruno, insieme alla Camera del Lavoro, alla associazione culturale italo-cilena El Caleuche, all’associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba e alla Comunità San Benedetto al Porto.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma, vista la caratura internazionale degli ospiti, Anpi ha già intavolato i primi contatti con lo storico gruppo cileno, grazie anche a Hector “Mono” Carrasco, artista e muralista cileno, diventato “monferrino” di adozione, ospite di eccezione ieri ad Alessandria, insieme al vice presidente nazionale dell’Anpi Carlo Ghezzi e al segretario regionale Cgil Piemonte Giorgio Airaudo.