Università delle Tre Età di Alessandria, via alle iscrizioni: “Realizziamo i sogni riposti in un cassetto”

ALESSANDRIA – Sono state presentate le attività accademiche 2022-2023 dell’Università delle Tre Età di Alessandria, alla presenza del sindaco Giorgio Abonante, del presidente Unitre Vittorio Villa, del vice Orazio Messina, del presidente del Comitato Scientifico Gian Luigi Ferraris e del responsabile laboratori Lauretto Zivian. Da questo mercoledì sono ufficialmente scattate le iscrizioni. L’amministrazione di Alessandria ha conferito anche quest’anno il proprio patrocinio al progetto accademico.

L’Università delle Tre Età di Alessandria, è un’associazione di promozione sociale la cui attività si svolge prevalentemente con l’uso del volontariato. Forti delle esperienze maturate a Torino, nel 1981 anche in Alessandria sorge un Comitato promotore formato dai cittadini che rappresentavano il mondo professionale, culturale, religioso e politico. Nel marzo del 1983 ha inizio così la nostra attività.

In questi quarant’anni – traguardo riconosciuto con il premio consegnatoci recentemente al Presidente della Regione Piemonte e il Presidente della Unitre nazionale – l’Associazione ha avuto una importante evoluzione sia in termini di proposte di nuovi Corsi e Laboratori sia in termini di iscritti, passando dai 280 iniziali a oltre mille.

L’anno accademico 2022/2023, dopo i due anni di attività ridotta e difficoltosa a causa della pandemia, rappresenta una tappa fondamentale non solo per il ritorno alla normalità ma per gettare le basi per un futuro improntato alla crescita delle attività e degli iscritti e sempre più inserito nel tessuto sociale della Città. In quest’ottica la programmazione rappresenta un ritorno alle proposte di oltre cento tra Corsi e Laboratori con più di cinquemila ore di lezioni che spaziano in una vasta gamma di discipline come le materie umanistiche, scientifiche, artistiche nonché lingue straniere, informatica, psicologia, diritto, economia, moda e costume e tante altre come un’importante attività turistica.

“La nostra attività non si esaurisce con la parte didattica. Al nostro interno infatti, operano una Compagnia teatrale che propone spettacoli anche fuori dall’ambito associativo, una Corale che si esibisce nelle varie manifestazioni promosse dall’Unitre sia a livello locale che nazionale, una redazione che dal 2008 collabora alla stesura del nostro giornale “UNITRE! ALESSANDRIA”, un periodico di informazione generale e di vita associativa ed una biblioteca”.

A conferma del sempre maggiore inserimento nel tessuto sociale cittadino ricordiamo l’Accordo con il “Museo Alessandria Citta della Bicicletta” che prevede l’assistenza da parte di nostri associati e la Convenzione con i Licei cittadini per la partecipazione dei propri studenti alle nostre lezioni di Materie letterarie (quest’anno improntate su Verga, in occasione delle celebrazioni del centenario della morte) e di Cultura classica.

“In definitiva, la nostra offerta culturale è talmente ampia da soddisfare le aspettative e i desideri di apprendimento di un vasto numero di persone così da consentire a tutti di mettersi in gioco e di realizzare quei sogni che le scelte di vita hanno obbligato a riporre nel cassetto passando il tempo in modo intelligente”.