Al via il progetto Bottega Scuola: percorsi lavorativi con borse lavoro per i giovani

PIEMONTE – ll progetto Bottega scuola, realizzato in collaborazione con le associazioni artigiane di categoria (Confartigianato Imprese Piemonte, Cna, Casartigiani Piemonte) coinvolge le imprese artigiane piemontesi, con riconoscimento di eccellenza artigiana, disposte a diventare bottega scuola e a insegnare il mestiere artigiano ai giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, al momento dell’inizio del tirocinio, con obbligo scolastico assolto, disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Piemonte. Non è indispensabile la cittadinanza italiana.

L’obiettivo è garantire una metodologia di trasferimento di professionalità dall’imprenditore al giovane, applicabile da subito ai settori dell’artigianato di qualità finora riconosciuti, ma in prospettiva trasferibile a tutti i settori dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale e favorire sbocchi occupazionali.

La gestione del progetto è affidata a Inforcoop Ecipa Piemonte s.c.r.l. (www.bottegascuolapiemonte.it) cui spetta la selezione e abbinamento dei giovani con le imprese artigiane, l’organizzazione delle attività didattiche e formative, di tutoraggio, nella fase di orientamento e di tirocinio, l’erogazione delle borse lavoro ai giovani e dei compensi alle imprese, il monitoraggio in corso di tirocinio con valutazione finale, il coordinamento e la gestione in generale dell’intero progetto.

Le imprese artigiane, con il riconoscimento di eccellenza artigiana, interessate a presentare la loro candidatura, sono invitate a compilare l’Allegato B al bando e ad inviarlo via PEC all’indirizzo artigianato@cert.regione.piemonte.it. I giovani che intendono candidarsi per il tirocinio, devono invece presentare, al soggetto gestore del progetto Inforcoop Ecipa Piemonte s.c.r.l., l’Allegato E al bando inviandolo all’indirizzo mail bottegascuolapiemonte@gmail.com e saranno selezionati sulla base di colloqui individuali.

Il soggetto gestore del progetto stipula con l’impresa presso cui viene inserito il giovane apposita convenzione soggetta a imposta di bollo a carico dell’impresa ospitante, ed è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (Art.11, comma 1, D.G.R. 85/2017).

Il giovane inserito nella Bottega scuola riceve, dal soggetto gestore, per il periodo di sei mesi di tirocinio formativo, una borsa lavoro mensile di 450 euro per 30 ore settimanali; l’’impresa ospitante riceve, dal soggetto gestore, per il periodo di sei mesi di tirocinio formativo, un rimborso spese di 300 euro. Al termine del tirocinio, il soggetto gestore deve approfondire e verificare la possibilità dell’inserimento lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e all’impresa stessa tutte le informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti l’inserimento lavorativo. Il progetto prevede complessivamente l’avvio di 228 esperienze di Bottega scuola. Tutte le informazioni e i documenti utili sul sito internet della Regione Piemonte.