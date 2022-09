Danza, cibo e musica: il Monferrato protagonista a Castellazzo

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento di “E a un certo punto il Rosso cambiò colore” alla Fondazione Longo in via Giraudi 421 a Castellazzo Bormida. Alle 21 di questa sera, venerdì 16 settembre 2022, andrà in scena lo spettacolo Ma Mu Mo Mangiare Musica e Monferrato, con Paolo Archetti Maestri, Laura Merione, Elisa Testa e Simone Lombardo.

L’appuntamento unirà musica e storie legate alla danza e al cibo. Interverranno anche Carlo Petrini, fondatore e presidente onorario di Slow Food, Michele Fontefrancesco, docente dell’Università Scienze Gastronomiche e Ginevra Prati, produttrice vitivinicola.