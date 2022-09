Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 24 settembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche quest’anno torna ad Alessandria il Mercato Europeo. Fino a domenica 25 settembre viale della Repubblica sarà il punto d’incontro delle cucine di tutto il mondo: saranno 50 gli espositori della fiera, che questa sera e domani sarà aperta dalle 10 alle 24. Si troveranno banchi con cibi, bevande, artigianato, giochi, abiti e accessori da Spagna, Francia, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Grecia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Scozia e, ovviamente, Italia. Ospiti internazionali dell’edizione 2022 saranno l’India con le sue specialità vegetariane, Argentina, Messico, Uruguay e Brasile. Al Mercato Europeo ci sarà spazio anche per gli operatori alessandrini come Chivitos, con le sue specialità, e la new entry Idee in Fuga con i prodotti realizzati nelle carceri italiane. L’ingresso è libero.

Sempre ad Alessandria, proseguono gli appuntamenti dell'”Alessandria Film Festival”. La seconda giornata si aprirà alle 10.30 negli spazi di Visioni_47 in via Trotti con “Cinemini”, workshop dedicato ai piccoli tra i 6 e gli 11 anni e continuerà alle 16 con una masterclass di Federico Frusciante sul cinema italiano post anni 2000. L’evento si sposterà poi al Teatro Alessandrino dove alle 22 si potrà assistere a un concerto del Maestro Pesce: accompagnato dal regista Francesco Ghiaccio dirigerà l’orchestra del liceo musicale Saluzzo-Plana in un concerto tributo ai grandi maestri del cinema.

Ancora ad Alessandria, questo sabato al Museo “C’era una Volta” di Piazza della Gambarina, alle 18, inaugura la mostra “Ufo Ludico”, che si propone di raccontare settant’anni di contaminazioni “aliene” nel mondo dei giochi e giocattoli. La mostra, a cura del Centro Italiano Studi Ufologici, proseguirà per tutto il mese di ottobre. L’ingresso sarà libero tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, escluso la domenica mattina.

Sono moltissime le iniziative in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio previste per questo sabato 24 e domenica 25 settembre. Questo sabato al Sacro Monte di Crea i ragazzi dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato apriranno al pubblico la Cappella I “Martirio di Sant’Eusebio“, la Cappella V “Natività di Maria” e la Cappella XXIII “Incoronazione di Maria” detta Il Paradiso. Dalle 15 alle 18, i visitatori verranno accompagnati dagli studenti alla scoperta delle Cappelle e del loro patrimonio artistico. L’ingresso all’evento è gratuito.

Anche a Lu Monferrato l’Associazione Culturale San Giacomo di Lu propone l’apertura straordinaria dell’antica Chiesa di San Nazario. La chiesa, questo sabato, sarà aperta nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, e nella mattinata di domani, domenica 25 settembre, dalle 10 alle 12, con visite guidate gratuite ogni mezz’ora. Sempre oggi (dalle 14.30 alle 18) e domani (10-12.30), nel borgo di Lu, sarà possibile visitare anche il Museo San Giacomo.

Sempre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ad Alessandria sarà possibile partecipare a una speciale visita serale all’interno di Palazzo Cuttica, in via Parma 1, aperto dalle 20 alle 23. Anche quest’anno l’Azienda Culturale Costruire Insieme ha aderito alla manifestazione culturale e per l’occasione ha previsto un biglietto ridotto a 1 euro che permetterà di visitare anche la mostra “Un set alla moda”, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sempre nel weekend del 24 e 25 settembre sarà possibile visitare le sale di Palazzo Cuttica ad Alessandria e del Marengo Museum a Spinetta Marengo anche nei consueti orari pomeridiani, dalle 15 alle 19.

Anche a Casale Monferrato è prevista l’apertura straordinaria serale di Pinacoteca, Gipsoteca Bistolfi e Sala Vidua con biglietto simbolico di 1 euro. Alle ore 21.30 verrà offerta, senza costi aggiuntivi, una visita guidata tematica alle collezioni dal titolo Amicizie d’Arte, approfondimento volto a testimoniare la vivida stagione artistica tra Ottocento e Novecento in Piemonte: arte, valori e amicizia tra pittori e scultori nella cerchia del maestro del Simbolismo italiano Leonardo Bistolfi.

Ad Alessandria, questo sabato, sarà protagonista anche la musica jazz sarà con la terza tappa dell'”AJM Jazz Festival”. I migliori allievi degli Antithesis Jazz Meetings si esibiranno alle 17.30 nella Galleria Guerci. Guest stars del concerto saranno Andrea Pozza (al pianoforte) e Mila Ogliastro (alla voce). Il biglietto ha un costo di 5 euro, è possibile prenotare su www.lazzarinoecaviglia.com.

Questo weekend, ad Acqui Terme, secondo appuntamento del Festival Internazionale “A. F. Lavagnino”, la rassegna a cura dell’Orchestra Classica di Alessandria. Alle 18.15, nl Chiostro della Cattedrale di Nostra Signora Assunta, in occasione del centenario della nascita di Pasolini, sarà possibile assistere a “Un frammento di canto d’amore. Pier Paolo Pasolini e Johann Sebastian Bach”.

Continuando con la musica, questo weekend il celebre organista statunitense Colin Andrews sarà protagonista del nuovo concerto della Stagione degli Amici dell’Organo. Questo sabato, alle 18, si esibirà al Santuario Madonna della Guardia di Tortona, con brani del grande repertorio.

A cinque anni dall’ultima edizione,” Gospel@Valenza” torna nella città dell’oro. Al Centro Comunale di Cultura di Valenza, questo sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, Bazil Meade, fondatore del London Community Gospel Choir e ospite onorario dell’evento, condurrà un laboratorio corale aperto a cantanti di ogni livello. Nella stessa giornata, alle 21, al Teatro Sociale, si terrà il concerto dei Joy Gospel Singers che vedrà degli interventi dell’ospite internazionale oltre che un gran finale con la partecipazione di tutti gli iscritti al laboratorio. Il biglietto (posto unico numerato) ha un costo di 10 euro. Per informazioni si può scrivere a thejoygospelsingers@gmail.com.

La musica continuerà anche con i nuovi concerti di PianoEchos ’22. Al Castello di Frassinello Monferrato, alle 17.30, il pianista Antonio Di Cristofano si esibirà in un “Concerto à la carte”: il pubblico in sala potrà scegliere un pezzo da un menù di brani determinando così il programma del recital. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A Bosio, in località Benedicta, per tutto il weekend del 24 e 25 settembre si terrà un laboratorio immersivo di teatro, organizzato dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Gli Stregatti”. Le tematiche affrontate saranno legate al periodo della Resistenza, quando uomini e soprattutto donne seppero combattere il fascismo in nome della libertà. Per partecipare al laboratorio è obbligatoria la prenotazione al 338 1132407 o alla mail stregatticomp.teatrale@gmail.com.

A Sale questo weekend sarà tempo di libri: questo sabato, alle 17, nell’orto-giardino della Chiesa di S,Maria e S.Siro, verrà presentato il volume “Tortona e le sue valli“, a cura di Chiara Parente.

Tempo di libri anche a Novi Ligure: alle 10.30, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure, si terrà la presentazione del libro “I primi cinquant’anni dell’Atletica Novese“.

A Castellazzo Bormida, questo sabato, l’appuntamento è con “La polenta degli Alpini”: dalle 19.30, sotto la struttura coperta del campo sportivo di Piazzale 1° maggio, una cena in allegria con possibilità anche di asporto. Il menù a prezzo fisso ha un costo di 20 euro.

Sempre a Novi, alle 17.00, nella Sala Conferenze ASCOM, Ornella Pastorino, nata a Campo Ligure ma da anni residente a Francavilla Bisio, presenterà insieme ad Alessandro Tacchino il suo volume d’esordio: “La mia strada in camper – Direzione Capo Nord”, edito da Vallescrivia.

E ancora, nel cuore del centro storico di Novi Ligure, torna Novantico, il gran mercato del piccolo antiquariato. Sotto i portici di corso Marenco si potranno ricercare tra i banchetti oggetti da collezione, pezzi di arredo, libri, merletti ricamati a mano e molto altro.

Sempre ad Alessandria, questo sabato alle 21, al Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna ad Alessandria, arriverà il musical “Essere Umani“, curato dal “FuckCancer Choir”, il coro di chi lotta contro il cancro. Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici, è stato scritto e diretto da Stefania Crivellari. L’ingresso è a offerta libera, i proventi sosterranno insieme progetti di TU.TO.R sul mesotelioma e di AIMaMe, Associazione Italiana Malati di Melanoma sul melanoma. La prenotazione è consigliata al numero 347 6066931 oppure via mail a info.fcchoir@gmail.com.

A San Salvatore Monferrato continuano gli eventi del “Settembre Salnsalvatorese“. Questo pomeriggio l’appuntamento è alle 15.30 alla Biblioteca Civica con i “Libri a Merenda” della “Biennale Junior”: i piccoli curiosi potranno ascoltare le letture animate, da Cipì di Mario Lodi ai libri della fantasia. Alle 18.30 il pomeriggio proseguirà nel giardino della biblioteca con “Carlo Iberti: da Foscolo a Giulio Verne”: l’autore Carlino Torra dialogherà con Clara Ratti.

Si concluderà questo sabato “L’altro Monferrato”, il festival di Agriteatro dedicato all’umorismo di oggi e di ieri. Per il gran finale l’appuntamento sarà alle 21 al Castello di Rocca Grimalda con un omaggio ai Fratelli De Rege, inventori della gag “vieni avanti, cretino!”. Vito Molinari e Steve Della Casa ricorderanno i due artisti e la conversazione sarà seguita dalla proiezione del docufilm a loro dedicato “Ciccio e Bebè, ridere da nobili”. Il costo dell’ingresso è di 5 euro, per info e prenotazioni info@agriteatro.it oppure il sito www.agriteatro.it.

Questo pomeriggio l’appuntamento è all’aria aperta con “Casale Outdoor“, dalle 14.30 alle 18.30, all’imbarcadero di Casale Monferrato in viale Lungo Po Gramsci. Alle 14.30 ci sarà un’escursione per tutta la famiglia al Bosco della Pastrona in un itinerario ad anello di circa 6km. Alla stessa si potrà invece partecipare a un tour in bici adatto ai bambini dai 6 anni in su (prenotazione obbligatoria al 348 1545716). Per tutto il pomeriggio ci saranno escursioni con i barcè sul Po e laboratori per tutta la famiglia.