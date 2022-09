Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 25 settembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche questa domenica viale della Repubblica ad Alessandria è punto d’incontro delle cucine da tutto il mondo con l’edizione 2022 del Mercato Europeo. Sono 50 gli espositori della fiera, oggi aperta dalle 10 alle 24. Si troveranno banchi con cibi, bevande, artigianato, giochi, abiti e accessori da Spagna, Francia, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Grecia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Scozia e, ovviamente, Italia. Ospiti internazionali dell’edizione 2022 sono l’India, con le sue specialità vegetariane, Argentina, Messico, Uruguay e Brasile. Non mancheranno anche specialità alessandrine e delle varie regioni italiane.

Ad Alessandria proseguono gli eventi per la Settimana Europea della mobilità. “Bike to vote” una pedalata di pochi km, coloratissima e festosa, dedicata a grandi e piccini, partirà da Piazza Santa Maria di Castello questa mattina per promuovere l’uso della bicicletta. Il ritrovo è alle 9 con partenza alle 9.30. La partecipazione è gratuita, sarà richiesta solo la registrazione dei partecipanti per attivare l’assicurazione per la pedalata.

Sempre ad Alessandria, si conclude oggi la quarta edizione dell’Alessandria Film Festival. L’ultima giornata si aprirà al Teatro Alessandrino dove, tra le 15.30 e le 19, sarà possibile assistere a corti in gara e a opere fuori concorso. Seguirà poi la premiazione dei vincitori di questa edizione. L’ultimo appuntamento è previsto alle 21.30 quando Alessandro Haber, vincitore di un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento, dialogherà con Roberto Lasagna e Lucio Laugelli.

Ancora ad Alessandria, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, l’Archivio di Stato organizza “Conservare il futuro”, una serie di visite guidate in cui presenterà la sua missione istituzionale e le attività di tutela del patrimonio archivistico (conservazione, inventariazione, restauro) svolte nell’ultimo anno. Le visite si svolgeranno in quattro turni, alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, con un massimo di 6 utenti per turno. L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione.

Sempre nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, a Casale Monferrato la comunità ebraica aderirà questa domenica attraverso il riallestimento dell’esposizione temporanea del Museo dei Lumi con Chanukkioth che affrontano il tema della sostenibilità e della cultura come eredità per le generazioni future.

A Tortona, invece, per le Giornate Europee del Patrimonio 2022 arriva l’evento “Archeologia a Dertona. Nuove ricerche e itinerari di visita nel centro urbano.” Alle 10, nella Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona, ci sarà un seminario di presentazione dei primi esiti delle ricerche archeologiche dell’Università del Piemonte Orientale presso l’antico monastero di Sant’Eufemia, i cui resti sono conservati all’interno del giardino del convento dei PP. Cappuccini di Tortona. Alle 11 si potrà effettuare una breve visita del cantiere del Museo Archeologico e dell’esposizione temporanea San Marziano patrono di Tortona. Dalle 11.30 sarà possibile invece visitare il “Mausoleo di Maiorano”, collocato all’interno della canonica della chiesa parrocchiale di San Matteo. La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Terminerà questa sera a Valenza l’anteprima del Gospel@Valenza2023. Il festival si chiuderà al Centro Comunale di Cultura di piazza 31 Martiri, con il Sunday Morning Worship, un momento di spiritualità e raccoglimento guidato dal reverendo Meade, dalle 10 alle 12 con ingresso libero. Per qualsiasi informazione si può scrivere all’indirizzo thejoygospelsingers@gmail.com.

Continuando con la musica anche oggi il celebre organista statunitense Colin Andrews sarà protagonista di un concerto nell’ambito della Stagione degli Amici dell’Organo. Alle 16.30 il musicista si esibirà nel Duomo di Valenza ed eseguirà musiche di Georg Boehm, Girolamo Frescobaldi, César Franck e Bach.

Le note risuoneranno anche a Ottiglio nell’ambito di Monferrato Classic Festival, la rassegna dedicata ai giovani talenti della musica classica. A esibirsi alle 17.30 all’auditorium Piccio saranno Donatella Gibboni e Amanda Nesa al violino e Matteo Silvi al pianoforte. L’ingresso è gratuito.

Continuano anche gli eventi di PianoEchos’22. Questa domenica, alle 17.30 a Cassinelle, nella Sala Museo del Territorio Santa Margherita, Alessio Ciprietti si esibirà in una serie di brani del repertorio di Brahms, Prokofiev, Liszt ma anche Rachmaninov e Debussy. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Termina questa domenica “Pieve in musica”. L’ultimo concerto è previsto alle 17 alla Pieve Romanica di Viguzzolo. L’esibizione, un recital di violino e pianoforte, vedrà protagonista un duo con esperienza concertistica ventennale, composto dal violinista Livio Troiano e dal pianista Alberto Carnevale Ricci. Nel programma verranno proposte musiche di Schumann, Debussy e Ravel. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per coloro che desiderano una bella passeggiata, l‘associazione “Passodopopasso” organizza per questa domenica una salita fino al monte Giarolo. La partenza (che avverrà con auto private) è prevista da Alessandria nel parcheggio di fronte a Via Rettoria (zona Orti) alle 8. Il ritrovo sarà poi alle 10 a Vendersi per iniziare la salita fino al Monte. La durata del percorso sarà di 7 km con circa 500 metri di dislivello. Alla fine della passeggiata è prevista una visita al paese degli spaventapasseri e una merenda condivisa. Per info e prenotazioni info@passodopopasso.eu.

Anche Cabella Ligure questa domenica diventa punto di partenza dell’escursione “Sulle orme del boia e di altre leggende”. L’escursione prende le mosse da miti e leggende reali, tramandati nel tempo dagli abitanti della valle, di cui si parlerà in cammino, nella selva di Teo, lungo alcune diramazioni del “sentiero delle 12 fontane”. Al termine dell’escursione sarà possibile visitare la borgata di Teo, dove nacque la nonna materna di Papa Francesco. Il ritrovo sarà alle 15.45 in frazione Teo, la partenza è prevista alle 16. La quota di partecipazione è di 13 euro (gratis per i ragazzi fino ai 10 anni). La prenotazione è obbligatoria via sms/whatsapp al 3281229709 (Irene Zembo).

A Villamiroglio, questa domenica, arriva un nuovo appuntamento di “Camminare il Monferrato“. L’itinerario proposto offrirà molti spunti e diversi scorci paesaggistici sui territori della Valcerrina. Si partirà da piazza San Vito alle 15, con ritrovo previsto alle 14.45. Il percorso, della durata di due ore e trenta circa, si concluderà alla chiesa Patronale dei S.S. Filippo e Michele nel borgo antico dove verrà offerto un rinfresco dall’Associazione “J’Amis en festa”. L’escursione sarà condotta da una guida abilitata professionista.

A San Salvatore Monferrato continuano gli appuntamenti di “PeM! – Parole e Musica in Monferrato“. In occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, questa domenica PeM dedicherà la consueta passeggiata letteraria all’indimenticato scrittore. Lungo il percorso ad anello di 7 km della durata di circa 3 ore, si potrà ascoltare una lezione-spettacolo dello scrittore Davide Longo. Il ritrovo è alle 9 e la partenza alle 9.30 dalla Chiesetta di Salcido. La partecipazione è gratuita.

Sempre a San Salvatore Monferrato, nell’ambito del “Settembre Sansalvatorese”, l’appuntamento con la musica per questa domenica è al Villaforte Tennis di via Matteotti alle 20.30 con gli “EorSound” e il tributo a Eros Ramazzotti.

A Bosio, alla Benedicta, questo pomeriggio, alle 17, sarà tempo di teatro con lo spettacolo “Donne Resistenti”, a cura del Laboratorio Sociale di Comunità. La performance sarà preceduta da una passeggiata nel Parco Benedicta, a memoria dell’Eccidio, e dalla visita alla mostra fotografica “Donne d’Appennino”. Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 5 euro.

Anche a Cella Monte si accendono le luci del palcoscenico: alle 16, all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, si terrà uno spettacolo itinerante per scoprire l’Ecomuseo. La performance sarà curata da Teatro Società. Il costo del biglietto è di 5 euro. Alle 14.30 in programma anche un Laboratorio teatrale per i bambini. Per info e prenotazione: info@ecomuseopietracantoni.it.

A Castellazzo Bormida il gruppo Fai organizza “Castellazzo in Arte”: questa domenica, nell’ambito dei festeggiamenti della festa patronale, un incontro con 30 artisti e le loro opere nelle chiese e nei siti monumentali del paese. Dalle 10 alle 15 sarà possibile partecipare alle visite guidate con partenza dalla Chiesa di Santo Stefano. Per informazioni si può chiamare il numero 0131272832 oppure scrivere a biblioteca@comunecastellazzobormida.it.

Sempre a Castellazzo Bormida si terrà anche la 15esima edizione del “Mercatino dei Radioamatori”: dalle 9 alle 14, in Viale Milite Ignoto, una fiera dedicata a radio amatori e appassionati di elettronica organizzata dall’associazione Radio Amatori italiani. L’ingresso gratuito, la manifestazione si svolgerà al coperto. Sarà presente anche il servizio Bar e ristorazione a cura dell’associazione Alpini locale.

Questa domenica il Castello di Piovera avrà un’atmosfera decisamente “magica”: per tutta la giornata il Castello ospiterà la “Wizard Fest”, un’avventura nel mondo di Harry Potter. I personaggi della saga accoglieranno gli avventori tra i negozi di Diagon Alley e le aule di Hogwarts. Sarà possibile visitare il Castello con una magica visita a tema (guidata) e per tutto il giorno si potrà assistere a conferenze e incontri. Il costo dell’ingresso alla manifestazione è di 12€ per tutti, in prevendita 8€. I bambini fino al metro non pagano.

A Tortona, lungo le strade e le piazze del centro storico cittadino, questa domenica, arriva l’84esima edizione della Fiera di anticaglie “Cantarà e Catanaj”, un mercato del piccolo antiquariato, anticaglie, robivecchi, aperto sia a privati sia a commercianti in qualità di espositori.

Al Museo del Duomo di Casale Monferrato arriva un’iniziativa dedicata ai più piccoli con “Museo del Duomo Kids: il Museo a Misura di bambino”. Tre incontri pensati per scoprire, conoscere e divertirsi. Si comincia questa domenica 25 settembre alle 16 con il laboratorio didattico “Animali Fantastici” durante il quale si andrà alla scoperta del bestiario medievale dell’atrio. L’ingresso agli adulti è consentito solo se accompagnati da almeno un bambino. Per info e prenotazioni 392.9388505.