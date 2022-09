Da venerdì a domenica un torneo di scacchi a Marengo con trenta appassionati

ALESSANDRIA – Da venerdì a domenica nel polo culturale internazionale di Marengo arriveranno trenta scacchisti per partecipare a un torneo a squadre di categoria Promozione Piemonte, allestito dal circolo scacchistico alessandrino.

In questa occasione sarà riproposto il duello sulla scacchiera avvenuto nel 1809 al castello di Schonnbrunn a Vienna tra lo stesso Napoleone Bonaparte e il “Turco” , un automa in grado di giocare a scacchi realizzato dall’inventore ungherese Wolfgang von Kempelen. Alla fine fu proprio l’Imperatore a essere sconfitto e si narra che, deluso e arrabbiato per il risultato, abbandonò la sala.

La location di Marengo sarà molto gradita agli scacchisti, vista la bella esperienza dello scorso anno, in occasione del Bicentenario dalla scomparsa di Napoleone. Durante le giornate saranno organizzate le visite al museo della battaglia.