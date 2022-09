Primi disagi per la pioggia ma domani tornerà il bel tempo

GAVI – Primi disagi per la pioggia in provincia di Alessandria. La situazione al momento non è problematica e in nottata non si sono registrate criticità, tuttavia questa mattina è stato chiuso il guado sul Lemme a Gavi.

Al momento la pioggia si concentra sull’Appennino che confina con la Liguria. Fraconalto è il comune dove è piovuto di più fino ad adesso: qui è stata raggiunta la punta di 55 millimetri in un’ora. La perturbazione dovrebbe permanere in provincia di Alessandria per buona parte della giornata di oggi. Già in serata è previsto un miglioramento con il ritorno del sole domani, sabato 1 ottobre, con temperature che torneranno a superare i 20 gradi. Oggi sono attese massime sui 18 gradi circa.