Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 1° ottobre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Al Mercato Pavia di Casale Monferrato tornano protagonisti i piatti e vini monferrini con il secondo weekend della Festa del Vino del Monferrato Unesco, arrivata alla 61esima edizione. Anche questo sabato e domenica, dalle 10 alle 24, ben 31 Pro Loco proporranno gustosi piatti della tradizione da accompagnare ai vini di 24 aziende vitivinicole del territorio. Al Mercato Pavia saranno disponibili 4 mila posti a sedere ma sarà possibile gustare le specialità della festa anche da asporto. Spazio anche per la musica: questa sera, alle 22,30, i Jam Live shock band accenderanno piazza Castello con un viaggio nella storia della musica dance dagli anni ’80 fino alle hit dei giorni nostri.

Questo weekend anche Acqui Terme celebra il vino con gli Acqui Wine Days: due giorni dedicati alle migliori espressioni vitivinicole della zona, con degustazioni, appuntamenti e momenti conviviali dedicati all’Acqui Rosé e al Brachetto d’Acqui Docg. Tantissimi gli appuntamenti e le attività in programma per il weekend: tra gli eventi previsti questo sabato le degustazioni di Brachetto wine lounge, la visita guidata alla città, il bike tour tra Langhe Roero e Monferrato, la degustazione al museo, i pic nic gourmet al Castello dei Paleologi e i concerti della Fanfara. Per tutti i dettagli del programma cliccate sul sito www.acquiwinedays.it.

Anche quest’anno Alessandria è capitale della chitarra classica grazie al Concorso Internazionale “Michele Pittaluga“. La giornata conclusiva della 54esima edizione inizierà al mattino all’Auditorium del Conservatorio “Vivaldi” con la finale del Concorso “Pittaluga Junior” (tre giovanissimi talenti provenienti dalla Polonia e dall’Italia si contenderanno il Primo ambito premio di 500 €), e ancora al “Vivaldi”, in sala ‘Abba Cornaglia’, si terranno le masterclass di due giurati invitati al concorso, il belga Hugues Navez e lo spagnolo Guillem PerezQuer. Nella serata del 1° ottobre, alle 20.30, si terrà la finale del Concorso al Teatro Alessandrino. Il 2 Ottobre il vincitore sarà invitato a suonare nel pomeriggio presso la “Filarmonica” di Casale Monferrato e la sera presso il “Circolo di lettura” di Tortona.

In questo mese di ottobre tornano gli spettacoli di “Vignale in Danza”: questo sabato alla Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato andrà in scena “La via del Ruchè”, uno spettacolo itinerante che sorprenderà il pubblico con una fusione tra arti coreutiche, musicali e produzione locale. Il percorso, suddiviso in cinque tappe, vedrà l’esibizione dal vivo di artisti, alternati a piacevoli momenti di degustazione del pregiato Ruché. Le rappresentazioni cominceranno alle 18 e replicheranno ogni 15 minuti. Il biglietto avrà un costo di 25 euro, per info e prenotazioni scrivere a vignaleindanza@gmail.com o chiamare il numero 3385877935.

Questo sabato 1° ottobre la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria apre le porte di Palatium Vetus per “Invito a Palazzo”, la manifestazione promossa dall’Abi che ogni anno mette in mostra opere d’arte e capolavori nascosti, conservati nelle sedi storiche delle banche e delle fondazioni bancarie e per la “Giornata europea delle fondazioni”. In particolare, alle 16, nel cortile interno volto verso l’antico “broletto”, i turisti in visita a Palatium Vetus potranno assistere alla performance “Doppio sguardo” ideata dell’artista Sara Varvello che installerà una serie di pannelli su cui i presenti potranno contribuire ad esprimere le proprie idee sulla tutela ambientale con azioni pittoriche libere.

Con il mese di ottobre riprendono gli appuntamenti del “Benedicta Festival – Arte e manutenzione della Memoria”. Questo sabato, alle 17, nella Galleria Espositiva del Palazzo Comunale di Silvano d’Orba, in piazza Cesare Battisti 25, verrà ufficialmente inaugurata la mostra “Il Ciclo della Strage di Tavolicci”. Nelle opere, l’animo e la mano di Tinin Mantegazza tratteggiano la violenza e la distruzione delle truppe fasciste nella frazione del comune di Verghereto dove il 22 luglio del 1944 furono assassinate 64 persone. Dopo l’inaugurazione, la mostra si potrà visitare fino al 15 ottobre nella Galleria Espositiva del Comune di Silvano d’Orba, aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e dal lunedì al giovedì su prenotazione (tel. 0143/841491).

Prende il via questo sabato 1° ottobre la Winter Season alla discoteca Luna Rossa a Bosco Marengo, in strada statale 35 Bis dei Giovi, 43. Per l’avvio della nuova stagione sabato si balla nella Sala Commerciale con Ogard Jay, Iamdelux e Riccardo Camuffo (voice). Blessed farà ballare la Sala Reggaeton, mentre S.Jay – Francolino e Adrian Cuc Voice saranno in consolle nella Sala Revival e Alex P – Disclame nella Sala Techno. Sabato 1° ottobre riapre anche il Master che tutti i sabati del mese di ottobre vi farà ballare con le migliori orchestre. Si comincia il 1° ottobre con l’Orchestra Matteo Tarantino. Per info e prenotazioni: 324-5820210 oppure la pagina Facebook www.facebook.com/lunarossaofficial.

Terminano questa sera gli eventi di “PeM – Parole e Musica in Monferrato”. Per l’ultimo appuntamento, previsto alle 18, salirà sul palco del Centro Comunale di Cultura a Valenza Pilar Fogliati, giovanissima attrice nata ad Alessandria. Oltre ad aver prestato il volto a Delia, cardiologa della serie di successo “Cuori” in onda su Rai1, ha recitato in numerosi film, tra cui “Corro da te”: durante l’incontro dialogherà con Riccardo Massola in una chiacchierata tra parole e musica.

Durerà fino al 9 ottobre la Grande Festa del Cristo ad Alessandria. Anche questo sabato nei locali della Soms in Corso Acqui 158 si potrà visitare la mostra inaugurata venerdì “Il sobborgo Cristo…come eravamo”, una raccolta di racconti, aneddoti e foto a cura di Gianni Tagliafico. Sempre alla Soms, alle 18, si terrà la presentazione del libro “Qualcosa di Nascosto” con gli autori Marco Bagliano e Susanna De Ciechi e alla sera, dalle 21, si balla con le serate danzanti alla Soms e al Centro Incontro Cristo. Sempre il 1° ottobre nella Parrocchia di San Giovanni Evangelista alle 18 si terrà la Messa e alle 21 il concerto “Con Maria ai piedi di Gesù” con il Coro Sacro Cuore di Tortona diretto da Nicolò Gadaleta e Luca Sturla all’organo.

Da venerdì a domenica nel polo culturale internazionale di Marengo arriveranno trenta scacchisti per partecipare a un torneo a squadre di categoria Promozione Piemonte, allestito dal circolo scacchistico alessandrino. In questa occasione sarà riproposto il duello sulla scacchiera avvenuto nel 1809 al castello di Schonnbrunn a Vienna tra lo stesso Napoleone Bonaparte e il “Turco” , un automa in grado di giocare a scacchi realizzato dall’inventore ungherese Wolfgang von Kempelen. Durante le giornate saranno organizzate per i partecipanti del torneo delle visite al museo della battaglia.

Dal sabato 1° ottobre a domenica 6 novembre il Castello di Casale Monferrato ospiterà la mostra “Mara Fabbro Alberto Pasqual – I custodi della materia”, a cura di Giovanni Granzotto e Anselmo Villata. Si tratta della seconda mostra di un progetto espositivo iniziato in estate con Tommaso Bet e Marco Lodola e che animerà gli spazi del Castello del Monferrato fino a fine 2022. L’esposizione è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Sempre al Castello di Casale, si aprirà sabato 1° ottobre alle 11, nel Torrione nord est della fortezza, “I colori che non ho detto” , il percorso espositivo dedicato alla figura dell’artista Pietro Maurizio Perrera. La mostra si chiuderà il 16 ottobre e sarà visitabile gratuitamente il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Continuano anche questo weekend i concerti della rassegna PianoEchos”22: questo sabato, nella Chiesa di San Nazario a Lu Monferrato, si esibirà il duo composto da Marco Sollini e Salvatore Barbatano sulle note di Liszt. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

A Tortona la Consulta delle Associazioni di Volontariato organizza la “Giornata del volontariato”: dalle 14.30 alle 18.30, in Piazza Duomo, le associazioni della città si riuniranno per far scoprire i valori della città. Durante l’evento saranno previsti laboratori per grandi e piccini tra musica e favole. Prevista anche un’esperienza sensoriale di guida sicura con la croce rossa di Tortona. Per informazioni si può chiamare il numero 0131 864208 oppure scrivere a volontariato@comune.tortona.al.it.

Sempre a Tortona, in via Emilia, arriva l’undicesima edizione di “Alla fiera del G.A.S.“, la fiera del mercato biologico e degli stili di vita sostenibili. Dalle 9 alle 19 sarà possibile visitare il mercato di produttori biologici e banchetti di artigiani oltre che frequentare mini laboratori di lavoro a maglia. Dalle 15.30 alle 18 ci sarà “Col-labor-azione”, un laboratorio di narrazione animata per i più piccoli. Alle 16, invece, via allo “swap party” in cui ci si potrà scambiare capi di abbigliamento in buono stato. Dalle 17.30 alle 19 si festeggerà con la musica di 4emotions in via Carducci.

A San Salvatore Monferrato continuano anche a ottobre gli appuntamenti del “Settembre Sansalvatorese”. Questo sabato, nell’ambito della 10^edizione della “Biennale Junior”, alla biblioteca civica, tornano i “Libri a Merenda”, le letture animate con golosità finali da sgranocchiare. Alle 18.30 invece, sempre alla biblioteca civica, si potrà partecipare a “Suarè – Aperitivo con gli autori”. L’autore Giuseppe Ravetti dialogherà con Gianfranca Panelli sul libro “La mia debolezza è la mia forza” e si potranno ascoltare le letture di Giulia Avitabile. Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione con aperitivo piemontese.

Ad Avolasca questo pomeriggio si potrà assistere all’inaugurazione della nuova Big Bench. Alle 15.30, sul Monte della Rugrina, il Sindaco e il presidente della Pro Loco inviteranno tutti a festeggiare la nuova installazione con un rinfresco a base di prodotti del territorio.

Per gli appassionati di teatro, a Terzo, nell’arena comunale, questo sabato alle 21 arriva “Il giro del mondo in otto teatri”. Da Berlino a Roma, tra musica, teatro e sorrisi, lo spettacolo sarà a cura della Compagnia Teatrale La Soffitta Mauro Ghione. L’ingresso è libero. In caso di maltempo la rappresentazione avverrà nella Sala Benzi di via Brofferio.

Castellazzo Bormida dedica questo weekend alla regina dell’autunno: “Sua maestà la zucca”. Per due giorni torna la 31esima mostra mercato dedicata alla zucca e agli ortaggi locali. La mostra comincerà questo pomeriggio alle 17.30 nell’area polifunzionale di Piazzale 1° maggio Dalle 19.30 spazio al buon cibo con l’apertura degli stand della sagra che offriranno agli avventori tante specialità a base di zucca e non solo.

La città di Novi Ligure festeggia l’arrivo della stagione autunnale con una serie di eventi tra artigianato, natura e spettacoli per grandi e piccini con “Benvenuto autunno”, la manifestazione che animerà le vie dal 30 settembre al 1° ottobre. Nella giornata di oggi nel centro cittadino sarà allestito il mercatino artigianato artistico, mentre in piazza Carenzi si potranno riscoprire i giochi dei nonni attraverso un percorso ludico culturale con giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente a mano secondo gli schemi di una volta. Nel Parco Castello si svolgeranno invece delle visite guidate all’orto botanico (alle 10.30, 12.30, 15 e 17) e in piazza Dellepiane, alle 17, andrà in scena lo spettacolo gratuito Aladin, tradizionale teatro dei burattini di Heros Salvioli.

A Francavilla Bisio, invece, si celebra il cambio di stagione con la “Raviolata d’autunno”. Questo sabato a cena (a partire dalle 19) e domani a pranzo (dalle 12) si potranno gustare i celebri ravioli ma anche polenta e molte altre proposte autunnali.

Sempre parlando di autunno, a Pontecurone inizia oggi e terminerà domani la tredicesima edizione di “Autunniamo”. Saranno moltissimi gli appuntamenti in calendario in questo weekend. Si comincia oggi dalle 17: tra gli eventi in programma ci sarà “dolcetto-scherzetto” a cura della Protezione Civile, due diverse mostre di fotografie, esposizioni d’arte, clown, giocoleria e ovviamente molta musica. Alle 21 da non perdere il live no stop de “Gli Appalosa” e alle 21.30 la serata Cabaret con “I rospi”. Trovate il programma completo sulla pagina Facebook “Autunniamo 2022”.

Per tutta la giornata di questo sabato, a Rivalta Bormida, il Caffè Centrale di via Roma ospiterà l‘Oktoberfest: ad animare il pomeriggio e la sera ci saranno le magie di Kris Magix. Non mancherà l’intrattenimento musicale con il live di Dj Randy.

Questo sabato Mombello Monferrato dedica la giornata ai nonni con la prima edizione delle “Nonniadi”: in occasione della festa dei nonni il paese organizzerà un pomeriggio in cui cimentarsi in un percorso di giochi antichi in una gara a coppie (nonno/a e nipote). Le iscrizioni apriranno alle 15.30 e alle 16 inizieranno le sfide. Alle 18 si festeggerà tutti insieme con una pizzata prima delle premiazioni alle 19. Per informazioni e adesioni si può chiamare il 338-3403581.

Ad Alfiano Natta arriva invece la “Notte Verde“: il paese sarà in festa a partire dalle 19 quando apriranno gli stand gastronomici con proposte di prodotti del territorio da parte di cinque ProLoco. Alfiano Natta offrirà carne cruda e stinco con patate, Castelletto Merli le bruschette, Frinco gli agnolotti alla frinchese, Rione Cattedrale la friciula con il lardo e Odalengo Piccolo frittelle e torta di mele. Inoltre al bar della notte non mancheranno dei freschi Moijto. Ad accompagnare la proposta gastronomica ci saranno musica dal vivo, stand di hobbisti e la sfilata di moda che porterà all’elezione di Miss Notte Verde.