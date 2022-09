AGGIORNAMENTO ORE 22.20: l’autostrada A7 è stata riaperta anche in direzione Genova.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un camion in fiamme sulla A7 ha provocato non pochi disagi questo pomeriggio. Intorno alle 16 l’automezzo ha preso fuoco mentre si trovava vicino al casello di Casei Gerola, in direzione Genova, poco prima di quello di Castelnuovo Scrivia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale: le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo hanno provocato la chiusura di tutta l’autostrada, anche in direzione Milano.

Al momento, invece, la A7 è di nuovo percorribile verso il capoluogo lombardo. Circolazione ancora bloccata in direzione Genova, con l’uscita obbligatoria a Bereguardo per chi arriva da Milano.