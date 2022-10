Cercatrice di funghi si perde nei boschi di Pareto, ritrovata dopo quasi due ore: sta bene

PARETO – Sono durate quasi due ore le ricerche di una signora di circa 70 anni nella zona boschiva di Pareto. La donna era andata in cerca di funghi con un amico: i due si sarebbero dovuti ritrovare in un luogo stabilito ma l’uomo, non vedendola arrivare, dopo qualche ora ha dato l’allarme, verso le 15.15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La signora è stata ritrovata poco prima delle 17: sta bene.