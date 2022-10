Paolo Berta, sindaco Abonante: “Mi mancherà la sua simpatica testardaggine, porteremo avanti le sue idee”

ALESSANDRIA – “Ricorderemo Paolo non solo con le parole ma proveremo a portare avanti le idee per cui lui ha dedicato la sua intera vita“. Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha voluto ricordare Paolo Berta, politico del capoluogo mancato questo lunedì a 66 anni. “Per 30 anni Paolo ha combattuto in Consiglio Comunale, passando più volte dai banchi dell’opposizione a quelli della maggioranza, affinché la città di Alessandria potesse diventare più inclusiva e accessibile“ ha sottolineato il primo cittadino.

“Nella sua missione ha coinvolto tutti, dal Presidente Pertini a noi semplici colleghi d’aula e amici: una città senza barriere, né fisiche né sociali. Grazie al lavoro di Paolo, Alessandria è stata tra le prime città in Italia a dotarsi di un piano organico di eliminazione delle barriere architettoniche e a facilitare l’accesso alle strutture pubbliche anche alle persone con disabilità. Quello che Paolo ha realizzato in decenni di rappresentanza nelle istituzioni cittadine e fuori da Palazzo Rosso con l’Associazione Idea da lui fondata non è lontanamente riassumibile in poche righe e non restituisce la portata eccezionale del lavoro da lui svolto”.

“Di Paolo” ha concluso Abonante “mi mancherà la sua simpatica testardaggine, sapeva essere dolce e durissimo: credo che questa sia stata la sua forza ed è l’impronta che mi rimarrà di lui”.

Foto tratta dal profilo Facebook del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante