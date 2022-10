Il professor Calabrese ospite del primo Caffè Scienza di stagione dell’Associazione Cultura e Sviluppo

ALESSANDRIA – Il professor Giorgio Calabrese, tra i maggiori esperti mondiali in materia di diete e nutrizione, sarà ospite del primo Caffè Scienza di stagione dell’Associazione Cultura e Sviluppo. L’evento è previsto per lunedì 17 ottobre alle 18 nella sede di piazza De André 76 e si terrà il giorno successivo alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione indetta dalla Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Con il professor Calabrese, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Scienza dell’Alimentazione, professore di Igiene e fisiopatologia alimentare all’Università del Piemonte Orientale, presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute e del Comitato Scientifico Nazionale Alimenti Origine Animale, dietologo ufficiale della Juventus, si parlerà proprio del tema della Giornata Mondiale di quest’anno.

Sono stati fatti molti progressi nella costruzione di un mondo migliore, ma troppe persone sono rimaste indietro poiché non hanno potuto sfruttare lo sviluppo umano, l’innovazione o la crescita economica. Milioni di persone in tutto il mondo non possono permettersi un’alimentazione corretta e sono esposte ad un alto rischio di insicurezza alimentare e malnutrizione. Porre fine alla fame non è però una questione di offerta: oggi viene prodotto cibo sufficiente a sfamare tutti gli abitanti del pianeta. Il problema è costituito dall’accesso e dalla disponibilità di cibi nutrienti, che sono sempre più ostacolati da svariate criticità, tra cui la pandemia del covid-19, i conflitti armati, il cambiamento climatico, le disuguaglianze, l’aumento dei prezzi e le tensioni internazionali.

Nel contesto delle crisi globali, sono più che mai necessarie soluzioni globali: mirando a una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, si possono trasformare i sistemi agroalimentari implementando soluzioni sostenibili e olistiche che tengano conto dello sviluppo a lungo termine, della crescita economica inclusiva e di una maggiore resilienza.

Per partecipare all’evento è raccomandata la prenotazione del posto tramite il form sul sito https://culturaesviluppo.it/evento/caffe-scienza-con-giorgio-calabrese/