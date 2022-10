VIGNALE MONFERRATO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale Monferrato intorno alle 15 di questo martedì pomeriggio a Vignale Monferrato per la rottura di un tubo del gas. In base alle prime informazioni raccolte, il tubo sarebbe stato urtato durante gli scavi per la posa della fibra ottica in Regione San Carlo.

L’area è stata opportunamente segnalata e presidiata dai pompieri in attesa dei tecnici per la riparazione.