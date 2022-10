Il Presidente di Confcommercio affonda dopo la nomina di Berrone: “Preoccupati per una visione distante da noi”

ALESSANDRIA – Duro attacco del Presidente della Confcommercio Alessandria, Vittorio Ferrari, dopo la nomina del nuovo assessore, Giovanni Berrone. Sulla pagina Facebook di Confcommercio Alessandria, Ferrari inizia chiarendo di non aver nulla contro il nuovo componente della giunta ma è solo una carezza in un pugno perché subito dopo il ragionamento si fa pungente innanzitutto per la scelta di far entrare nell’esecutivo un esponente di Procom e Confesercenti , realtà “dove (Berrone) ha svolto ruoli di rilievo e anche fortemente operativi sino ai week end di Gagliaudo e del Mercato Europeo”. Questo si esplicherebbe, ha aggiunto Ferrari, in “concezioni delle manifestazioni e degli eventi e la visione di città di Confesercenti, pur legittime, siano molto distanti dalla visione di città e di sviluppo della nostra Associazione e dei nostri Associati ed è un fatto che in più occasioni nei confronti anche pubblici avuti con il Sindaco Abonante, questi abbia mostrato di condividere e voler far propria tale nostra visione. Che l’attuazione delle politiche dell’amministrazione in materia di commercio sia stata affidata a chi finora ha portato avanti visioni differenti, non può che destare in noi perplessità e preoccupazione“.

Ferrari calca poi la mano sulla differenza di rappresentatività tra le due associazioni: “A livello qualitativo ma anche numerico: è un fatto che in termini di rappresentanza il rapporto tra le due associazioni di categoria sia di oltre 1 a 5 (dati Camera di Commercio)”. Il risultato è che ora Berrone sarà un osservato speciale, spiega senza mezzi termini Ferrari che promette “di monitorare giorno per giorno ogni azione di governo della città intrapresa da questa Giunta, perché riteniamo che la nostra categoria, la nostra città e la nostra comunità meritino una visione ampia e lungimirante“.