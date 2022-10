Atti vandalici al parco giochi di Bosco Marengo: la chiusura invernale dovrà essere anticipata

BOSCO MARENGO – “Auspichiamo che i genitori di questi piccoli vandali si pongano delle domande sull’educazione impartita, lasciamo loro qualche foto-ricordo”. L’amministrazione comunale di Bosco Marengo non ha usato mezzi termini per stigmatizzare gli atti vandalici avvenuti al parco giochi comunale. A causa dei lavori di ripristino, inoltre, è stato deciso di anticipare la chiusura invernale. “Il ripristino non potrà essere fatto in tempi brevi” si legge in una nota “questo avvenimento ci costringe a chiudere anticipatamente la struttura rispetto ai programmi invernali”.

Foto pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Bosco Marengo