Mezzo pesante in avaria sulla A21: tratto verso Torino chiuso

TORTONA – Incidente verso le 16 sulla autostrada A21 tra Voghera e Tortona, nel territorio tortonese, in prossimità di Pontecurone. Un mezzo pesante, in seguito alla foratura di uno pneumatico, ha danneggiato le valvole del serbatoio contenente metano liquido. A causa della pericolosità della sostanza è stato chiuso il tratto in direzione Torino e i Vigili del Fuoco stanno operando per mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto sono al lavoro squadre di Alessandria, Tortona e il nucleo Nbcr di Torino insieme alle forze dell’ordine e al personale di autostrade.

Foto d’archivio