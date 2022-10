“Radici” il titolo della nuova stagione del Teatro San Francesco

ALESSANDRIA – Si sta per aprire al Teatro San Francesco la stagione 2022/2023 dal titolo Radici e la presentazione ufficiale sarà il 21 ottobre alle 21, presso lo storico teatro dei frati. Radici è parte del circuito teatrale di Piemonte dal Vivo ed è inserita nella programmazione teatrale del Comune di Alessandria, insieme al cartellone del Teatro Alessandrino che sarà presentato a breve, per una stagione su due sale e un’offerta varia e completa. Una presentazione-evento, perché, durante la serata, la Compagnia Stregatti presenterà un estratto dello spettacolo “Donne Resistenti. Storie di partigiane, staffette e martiri della Resistenza in Piemonte”. Il tema è legato alla memoria, alle storie di donne e uomini del territorio Piemontese, con particolare attenzione alle donne nella Resistenza, che seppero dire no al fascismo e sì alla lotta per un’Italia libera e democratica. Insomma, si parla di luoghi e di radici, le stesse che danno il titolo al nuovo cartellone della stagione con la direzione artistica e organizzativa degli Stregatti.

Dal 2012 il Teatro San Francesco ha garantito alla città una continuità nella programmazione, con cartelloni invernali ricchi di teatro, danza, musica e contaminazione delle diverse arti. Il San Francesco è diventato un centro vitale, non solo teatrale, una casa di produzione artistica e un luogo di condivisione e insegnamento, con i tanti corsi teatrali rivolti a tutte le fasce d’età. Giusy Barone e Gianluca Ghnò hanno costruito negli anni un teatro di comunità, per diffondere e partecipare la cultura teatrale e le arti performative, con la stessa cura usata nel programmare stagioni ricche e qualitative. “Radici”, la nuova stagione da scoprire venerdì 21 ottobre, ispira una suggestione legata ai classici, al territorio, alla sua storia e agli attori che qui hanno iniziato il loro percorso, ma anche allo storico Teatro San Francesco, che continua a vivere e ad essere centro di cultura e di incontro. L’ingresso alla presentazione-spettacolo è libero.