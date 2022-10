PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica ad Altavilla Monferrato torna “Cioccolato nel Monferrato”, imperdibile evento dell’autunno monferrino, arrivato alla 19esima edizione. Il cioccolato sarà protagonista a partire dalle 10 con 150 espositori, creazioni e decorazioni dei Maestri cioccolatieri, degustazioni e ciocco-laboratori per tutta la famiglia a cura di professionisti del settore. Due appuntamenti, alle 15 e alle 17, in cui i bambini potranno giocare con il cioccolato, manipolarlo e sperimentare tecniche di pasticceria. Alle 16 invece “Ciocco-show” con pasticcere professionista, appuntamento per tutta la famiglia.

B​​osio non rinuncia alla sua tradizionale Castagnata. L’imperdibile appuntamento per gli amanti delle castagne, inizialmente in programma per lo scorso 9 ottobre e poi rinviato causa maltempo, si terrà questa domenica 16 ottobre. Oltre alle caldarroste si potranno gustare anche frittelle e altre specialità gastronomiche da accompagnare ai migliori vini novelli. Divertimento assicurato, poi, sul “toro meccanico”, novità dell’edizione di quest’anno, arricchita anche dalla sfilata dei carri allegorici, da una mostra micologica e dalla partecipazione eccezionale de “I Demueluin”.

A Ponzone il mese di ottobre è sinonimo di Autunno Gastronomico. Nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e collaborato con il Comune per organizzarla, sarà infatti possibile gustare uno speciale menù di montagna o piatti a base di funghi o selvaggina al costo di 30 euro, compresi acqua e vino. Nello specifico, i menù dell’Autunno gastronomico del ponzonese si troveranno tutte le domeniche dal 2 al 30 ottobre, a pranzo, nei ristoranti Laghetto (tel. 3467749432), Mirella (tel. 3398899492), Piagge (tel.3475172362), Viandante (tel. 3452736124). È obbligatoria la prenotazione.

Questa domenica 16 ottobre continuano le “Giornate FAI d’Autunno” che vedranno in prima linea anche le delegazioni alessandrine. In questa undicesima edizione, grazie ai volontari della Fondo Ambiente Italiano verranno aperti al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, tutti meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti solitamente non accessibili. Potete consultare il calendario completo dei luoghi sul sito https://fondoambiente.it/.

Questa domenica arriva la prima edizione della “Festa dell’agricoltura nelle Dimore Storiche”. Al Castello di Piovera e al Castello di Tagliolo Monferrato è tutto pronto per “coltivare la cultura”: dalle 10 alle 18 le aziende di Confagricoltura esporranno i propri prodotti che potranno essere degustati e acquistati dai visitatori. L’ingresso alla festa è gratuito. Per l’occasione sarà anche possibile visitare il Castello di Piovera con tour guidati alle 11 e alle 15. Alle 12 Alle 12 sarà possibile partecipare alla risottata con la Pro Loco di Piovera.

A Casale Monferrato questa domenica, a partire dalle 16, ci sarà la celebrazione ebraica della “Festa di Sukkot”. Per l’occasione l’opera di Mara Cantoni entrerà nella collezione dei lumi. Mara Cantoni consegnerà la sua Astro-Chanukkià a Daria Carmi sotto alla Sukkà. A seguire ci sarà la consueta celebrazione della festa con benedizione del Lulav e una merenda per tutti i partecipanti.

Sempre a Casale Monferrato, nel Salone Tartara in Piazza Castello, il pomeriggio sarà dedicato ai felini con l’evento “Il gatto nell’antica Grecia”. A partire dalle 15 si terranno i laboratori didattico-creativi per bambini con Sabina Malgora e il team di Mummy Project. Alle 18 avrà luogo invece le conferenza di Elisa Caprioglio, veterinaria, e Sabina Malgora, archeologa e direttore di Mummy Project. Alle 19 la giornata si concluderà con un aperitivo. Per informazioni e prenotazioni: associazionenonsologatti@gmail.com e info@mummyproject.it.

Ancora a Casale Monferrato, al Palafiere di fronte alla Cittadella, continua anche oggi il torneo “Trials Age of Sigmar”, la più grande competizione in Italia di Age of Sigmar, la variante più giocata oggi di “Warhammer”, ovvero il gioco da tavolo e miniature creato oltre 50 anni fa che vanta milioni di praticanti al mondo. Il pubblico potrà assistere alle partite liberamente dalle 9 alle 18. Per informazioni chiamare il 335 546 5406.

Questa domenica, ad Alfiano Natta, continuano le passeggiate di “Camminare il Monferrato”. Il punto di partenza sarà in Piazza Vittorio Emanuele alle 15. Il percorso, di due ore e trenta circa, attraverserà il paese per arrivare fino al castello e poi ancora nei boschi e sui colli fino alla cava di Cardona. Al termine della camminata sarà servito un rinfresco a cura della Pro Loco di Alfiano Natta. Anche quest’anno verrà richiesto un contributo ad offerta libera come raccolta fondi per aiutare l’Oratorio Parrocchiale “Don Luciano” di Alfiano Natta nella gestione del doposcuola rivolto ai bambini del paese.

A San Salvatore Monferrato, nell’ambito degli eventi del Settembre Sansalvatorese, il CAI organizza la “Gran Castagnata” al Parco Torre. L’evento autunnale è giunto ormai alla sedicesima edizione: l’appuntamento con le caldarroste sarà a partire dalle 15.

A Lu Monferrato, questa domenica, l’appuntamento è con la “Festa della Vendemmia“, uno degli eventi di SanSaPalooza Off. A Cascina Dionigi, a partire dalle 12, si potrà pranzare a base di pizza, pasta e fagioli, tagliolini dello chef e taglieri di salumi e formaggi. L’ingresso costa 10 euro (compresa prima consumazione). La prenotazione è obbligatoria al 3391075153.

Tempo di castagne anche a Santa Maria del Tempio (Casale Monferrato). Questa domenica, a partire dalle 14, via libera alla tradizionale castagnata e alla terza edizione della Caccia al Tesoro per adulti e bambini. Le squadre, composte da adulti e bambini, si sfideranno a colpi di aneddoti storici e personaggi illustri per ricostruire la mappa del tesoro ed aggiudicarsi il premio finale. Per info e contatti: santamariadeltempio@gmail.com oppure 349 1961776.

A Rocca Grimalda, invece, arrivano “Castagne&Farinata”: le due specialità saranno protagoniste questa domenica a partire dalle 15 al Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo.

Dal 2001 il comune di Fresonara festeggia, a ottobre, il compleanno del paese. Quest’anno la ricorrenza cadrà questa domenica 16 ottobre: l’appuntamento è alle 15.30 in piazza Don Orione dove saranno allestiti golosi corner dove gustare caldarroste e farinata. I bambini del paese consegneranno alla prima cittadina il biglietto di auguri e dopo, come vuole la tradizione, si scarteranno i regali che quest’anno saranno i cartelli parlanti del Distretto del Novese.

A Volpedo tornano le camminate sui luoghi pellizziani. Domenica il ritrovo è previsto alle 9 di fronte alla ex Società Operaia per le iscrizioni. Il costo per la partecipazione è di 2 euro. La partenza sarà alle 10 con l’inizio della camminata che durerà circa 8 km (con un dislivello non superiore ai 200 metri) e toccherà i sentieri 153 e 150. Il ritorno è previsto per le 13 quando, per chi lo volesse, sarà disponibile il pranzo alla ex Società Operaia in occasione della manifestazione “Pulenta e Bastarnà”, organizzata dalla Pro Loco di Volpedo. Dopo l pranzo a base di polenta, alle 15 da non perdere la merenda a base di caldarroste e vin brulè.

A Castelletto d’Orba torna la sedicesima Camminata d’Autunno. Il ritrovo è previsto alle 14.30 al Parcheggio Volta. La camminata terminerà con l’arrivo in piazza San Lorenzo intorno alle 16-16.30. La partecipazione è gratuita, alla fine del percorso sarà allestito un rinfresco finale per tutti i partecipanti.

Anche a Bosio sarà tempo di escursioni con “Atropa Belladonna – Proprietà dei funghi e delle piante officinali”, una passeggiata naturalistica alla scoperta delle piante e dei funghi officinali e commestibili del territorio. Il ritrovo è previsto a Cascina Foi, alle Capanne di Marcarolo. Per informazioni si può visitare il sito http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2022/05/02/le-iniziative-nelle-aree-protette-dellappennino-piemontese/.

Ancora in tema di escursioni, a Mirabello Monferrato domenica ci sarà “Ripercorrere e Rivivere”, un tratto della famosa passeggiata del 1861 di San Giovanni Bosco. Il ritrovo è previsto alle 14 a Mirabello con la lettura di brevi tratti del racconto storico della passeggiata del 1861. Alle 14,30 si partirà a piedi alla volta di Lu-Monferrato su un percorso di strade bianche panoramiche. Alle 16 arriverà la merenda sinoira nei dintorni del belvedere di Lu e con la visita alla Chiesa di Santa Maria Nuova. Alle 16.30 si ripartirà verso Mirabello. Il costo per partecipare è di 5 euro (bambini gratis), è necessaria la prenotazione scrivendo a comitato.donpietroricaldone@gmail.com oppure al 3381263619.

Questa domenica a Cabella Ligure arriva la “Festa d’autunno”, un grande appuntamento con proposte gastronomiche, prodotti del territorio e animazione per tutte le età. A partire dalle 10 gli spazi di Piazza della Vittoria si riempiranno di produttori, in particolare della Val Borbera, e artigiani che mostreranno i loro lavori. A pranzo non mancherà la polenta con tanti condimenti diversi a cura della Pro Loco. Dalle 15 via libera alla castagnata. Alle 16 l’appuntamento sarà alla Sala dell’Albergo Posta con la conferenza sul tema “ Le cooperative di comunità – un possibile modello di coesione sociale e di amministrazione del bene comune nei territori montani. Non mancheranno laboratori per bambini e non solo e l’intrattenimento musicale del gruppo Oxegen.