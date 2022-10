Già arrestato nel 2019 torna a coltivare cannabis nelle campagne di Oviglio

OVIGLIO – L’aveva raccontato anche in una intervista che sarebbe stato “semper fidelis causae perse” e che avrebbe continuato a coltivare cannabis. L’alessandrino è stato di parola. Già nel 2019 i Carabinieri avevano arrestato l’agronomo, all’epoca 64enne, per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Tre anni dopo, nelle stesse serre e container in un terreno vicino a Strada Rocche a Oviglio dove i Carabinieri avevano sequestrato ben 50 piante di cannabis, i militari hanno trovato un nuovo ingente numero di infiorescenze di diverse dimensioni, “stese” ad essiccare e altre 6 piante di cannabis indica, di cui 4 già alte dai 50 ai 120 cm e altre due di piccole dimensioni.

L’agronomo, oggi 67enne, ha nuovamente sfruttato le sue competenze professionali per “diversificare” la produzione del suo orto e coltivare, tra piante di pomodoro e alberi da frutto, anche canapa indiana, e in grande quantità.

Il forte odore delle piante ha però di nuovo portato in quel terreno anche i Carabinieri della Stazione di Oviglio e del Norm di Alessandria.

Sequestrato lo stupefacente nelle serre e nei container, i Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo ad Alessandria e trovato anche quattro vasetti con all’interno altri 2 etti di marijuana, un “grinder” usato per macinare la marijuana hanno poi posto sotto sequestro anche un computer e un cellulare dell’uomo su cui sono ancora in corso indagini.