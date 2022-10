PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dalle 18 di questa sera due squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure stanno intervenendo sulla A7 per l’incendio di un camion, all’altezza del km 70, tra i caselli di Tortona e Castelnuovo Scrivia, in direzione Milano. Per fortuna non risultano feriti.