VALENZA – Saranno di passaggio a Velenza, il 19 ottobre, un gruppo di turisti elvetici che il giorno precedente faranno tappa a Tortona per raggiungere infine Alessandria il 20 .

L’obiettivo di aprirsi al turismo svizzero è la prova tangibile di un progetto partito nel 2020: un treno che tutti i giorni percorre la tratta Zurigo-Genova e che prevede tra le sue fermate Tortona.

Sei mesi fa, nel maggio 2022, una delegazione del territorio alessandrino era stata parte di un gruppo che, partito dal Piemonte alla volta della Svizzera, aveva promosso il territorio del Circuito “Derthona – Marengo – Gran Monferrato – Monferrato – Astigiano”. Da quel momento l’attività promozionale del territorio, coordinata con Quarto Piemonte, è stata massiccia, con la pubblicazione della guida “Viaggio nel Sud Piemonte”.

La comitiva di turisti svizzeri, una volta a Valenza, farà un tour nella cosiddetta “città dell’Oro”, per chiudere con una visita ai laboratori Bulgari e di Gioj.

“Viaggio nel Sud Piemonte” è stata progettata per essere sempre aggiornata come un’App. Uno strumento agile e svelto, con poche parole e tanti QRcode, per accompagnare i turisti appassionati del lento viaggiare tra le nostre meravigliose terre, prenotando esperienze sul portale QuartoPiemonte.