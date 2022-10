I lavoratori dell’Ospedale di Alessandria tra i più soddisfatti d’Italia

ALESSANDRIA – L’ambiente di lavoro percepito all’Ospedale di Alessandria è in cima alle classifiche tra le aziende ospedaliere italiane.

L’indagine è stata condotta da “Statistica” tra marzo e giugno 2022, realizzata con questionari online, volontari e anonimi con più di ventimila lavoratori che hanno deciso di partecipare e rispondere in tutta Italia.

Un risultato che ha indotto l’Assessore regionale del Piemonte alla Sanità, Luigi Genesio Icardi a elogiare la struttura alessandrina: “Mi complimento con il direttore e i suoi collaboratori per questo prestigioso risultato, che dimostra come la qualità di una struttura sanitaria si misuri non solo sul piano professionale, ma anche sulla capacità di valorizzare il capitale umano. Un risultato che rappresenta un orgoglio per tutto il Piemonte”.

I panel online sono stati compilati dai lavoratori sul sito de “Il Corriere.it”, dove i dipendenti hanno espresso la loro opinione sulla valutazione dei colleghi, il welfare, le proposte di formazione, il clima e l’ambiente capace di portare buoni risultati.

Il Direttore dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Valter Alpe si è detto “orgoglioso e fiero di leggere questi risultati, di cui dovrebbero essere lieti non solo i nostri professionisti sanitari ma l’intera comunità che afferisce alla nostra Azienda Ospedaliera”.

Un risultato di eccellenza per l’Ospedale SS.Antonio e Biagio di Alessandria che condivide le posizioni più alte in classifica con il Policlinico Gemelli Policlinico Umberto I di Roma, l’ Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’Ospedale Policlinico San Martino e l’Istituto Gaslini di Genova.