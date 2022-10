“Io non rischio” la campagna nazionale di Protezione Civile ad Acqui Terme

ACQUI TERME – La campagna nazionale “io non rischio “ sulle buone pratiche di protezione civile quest’anno si è svolta in 600 piazze d’Italia.

Acqui Terme ha organizzato con i volontari della Protezione Civile uno stand informativo rivolto a tutti i cittadini interessati a scoprire le buone norme da mettere in atto in caso di emergenza, il giusto comportamento che può aiutare gli altri e i soccorritori per adempiere nel modo miglio il proprio servizio.

Presente anche il consigliere delegato alla protezione civile della Provincia di Alessandria e il funzionario della Regione Piemonte responsabile del volontariato Angelo Palumbo.