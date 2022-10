Giulia Alessio la cake designer alessandrina porta la sua arte in Puglia

TRANI – Sono i giorni della sesta edizione del “Puglia Cake festival” al Palazzo San Giorgio di Trani. Un fine settimana iniziato ieri e che entrerà nel vivo oggi, domenica 16 ottobre.

Giulia Alessio è alessandrina e il suo talento già ha fatto breccia in Puglia. Parteciperà al festival e terrà anche una masterclass sull’uso della pasta frolla e per questa occasione proporrà uno spaccato di Castel Del Monte, il monumento situato ad Andria, celebrato anche dalla Zecca dello Stato nella moneta da due centesimi.

La sua opera d’arte in tutte le parti che compongono l’edificio è stata tagliata, intagliata e disegnata sulla pasta frolla a mano.

Il Festival celebra le bellezze e le icone della Puglia con modellini di pasticceria in scala, gli ingredienti con i quali vengono creati sono i più disparati. Gli artisti che si sono presentati in Puglia arrivano da tutta Italia.

La pasticcera alessandria è titolate di “Miscotto” laboratorio per dolci e salati presente in città, è laureata in architettura, ha lavorato per anni in ambiente informatico ma la passione per i colori e le forme hanno preso il sopravvento e hanno trasformato la passione per il cake design in una professione.

Alessia ha iniziato da autodidatta ma ormai la sua arte dolcissima ha raggiunto livelli impressionanti e tali da trasformare quasi tutto in qualcosa da vedere e gustare, come dimostrano le foto: