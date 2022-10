ALESSANDRIA – Il piazzale destinato a parcheggio tra lungo Tanaro Solferino e corso Monferrato, conosciuto come area ex Gil, non sarà più una zona franca in cui poter parcheggiare sempre, in qualunque giorno.

Con una nuova ordinanza infatti, dal 25 ottobre 2022, da mezzanotte alle 6 di mattina di ogni martedì, entrerà in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli. Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione per consentire le operazioni di pulizia strade.