Muro pericolante al cimitero di S. Giuliano Nuovo, assessore Falleti: “Sì a perizia, poi i lavori risolutivi”

ALESSANDRIA – “Le transenne e vari cartelli facevano ben sperare. Poi, come molti lavori, più nulla è andato avanti”. Con queste parole una cittadina ha segnalato alla redazione di Radio Gold le precarie condizioni del muro vicino all’ingresso secondario del cimitero di San Giuliano Nuovo, puntellato da diverso tempo per evitare eventuali crolli. “Per quanto tempo ancora saranno lasciati i lavori incompiuti?” ha chiesto la donna.

“Lo stato di vetustà di questo muro era noto anche molto prima” ha invece replicato a Radio Gold l’assessore ai Servizi Cimiteriali Claudio Falleti “la società Cimiteri Alessandrini è subentrata nella gestione lo scorso 14 febbraio e il muro ha avuto ulteriori cedimenti pochi giorni dopo, il 28 febbraio. La società lo ha prontamente messo in sicurezza e sta verificando l’origine di questa pericolosità e le possibilità di intervento. Il fatto che sia ancora puntellato non significa che sia stata messa una “pezza definitiva” e che la struttura sia stata lasciata all’abbandono. Sarà necessario fare una perizia geologica per capire la natura della pericolosità e, se è necessario, intervenire su tutto il muro o solo in una parte, capendo l’origine dei cedimenti. Per questo il tempo di attesa sarà quindi dovuto alla qualità dell’intervento da porre in essere. Non vogliamo fare solo un rattoppo di fortuna ma avviare e concludere lavori definitivi. Stiamo parlando di un intervento importante. Ci sarà, quindi, ancora del tempo da attendere ma, ribadisco, tutto sarà finalizzato alla risoluzione del problema”.

Foto della nostra ascoltatrice, che ringraziamo