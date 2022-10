Anaste (case di riposo): “La Regione dia i soldi previsti o sarà disastro”

PIEMONTE – Il mondo delle case di riposo non si arrende e continua a incalzare la Regione Piemonte per tutelare l’esistenza delle strutture ma anche il destino di molte famiglie. Anaste Piemonte infatti ha chiesto conto alla Regione di 64 milioni di euro, ancora collocati nelle pieghe del Bilancio regionale e che, spiega l’Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età, “dovevano servire a sostenere le famiglie che hanno in casa malati gravi e che potevano, grazie a questi denari, ricoverarli in RSA gratuitamente o con rette agevolate per uno-due mesi, facendole respirare un po’ e curare adeguatamente”.

Anaste deve però anche affrontare rincari che rischiano di spazzare via una categoria anch’essa agganciata all’impennata dell’inflazione. Un fatto ignorato finora da ANCI “perché le tariffe a carico della Regione nel 2023 non saranno adeguate alla mostruosa inflazione“. In sostanza “serviranno almeno 35 milioni di euro aggiuntivi, o i costi inflattivi e dell’energia saranno a carico delle ultime RSA esistenti o delle famiglie che non hanno più risorse a causa della stessa inflazione“. Nel complesso tutta questa situazione espone le strutture a uno scoperto che ammonta ora a 100 milioni di euro “che la Regione Piemonte, beneficiaria di moltissime risorse dallo Stato, probabilmente utilizzerà per coprire in parte i noti disavanzi del bilancio generale“.