Mercoledì sera la partita Alessandria-Torres: dalle 18 i provvedimenti viabili attorno al Moccagatta

ALESSANDRIA – Mercoledì sera, alle 21, è previsto il turno infrasettimanale della Serie C tra Alessandria Calcio e Torres. Per questo sono stati predisposti alcuni provvedimenti viabili. Dalle 18 a mezzanotte di mercoledì verrà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata e dalle 19 a mezzanotte verrà istituito il divieto di transito, nelle seguenti vie:

Spalto Rovereto, semicarreggiata nord, ambo i lati;

via Bellini, nel tratto compreso fra Spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati;

via Rossini, nel tratto compreso fra Spalto Rovereto e via Santorre di Santarosa, ambo i lati,

via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Bellini a via Rossini, ambo i lati.

Dalle 19 a mezzanotte verrà istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

Spalto Marengo, semicarreggiata nord, nel tratto compreso fra viale Milite Ignoto e via Donizetti;

via Porta, (ai veicoli in sosta sarà consentito il transito in direzione verso via Donizetti);

via dal Pozzo (ai veicoli in sosta sarà consentito il transito in direzione verso via Rapisardi).

Dalle 19 a mezzanotte verrà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nella porzione di piazzale Berlinguer, a delimitare un’area posta a nord ovest, per la riserva di 20 stalli di sosta (eccetto mezzi dei supporter della squadra ospite). Sarà anche consentito l’accesso ai passi carrai ivi presenti, ai veicoli esponenti contrassegno parcheggio per persone con disabilità diretti allo stadio ed aventi titolo, ai veicoli autorizzati ad insindacabile giudizio degli organi di polizia stradale, verrà consentita la sosta e il transito in Spalto Rovereto, nel tratto compreso tra via Bellini e Largo Catania.