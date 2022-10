Sabato ad Alessandria la manifestazione per la pace in Ucraina: definito il percorso del corteo

ALESSANDRIA – Sabato pomeriggio saranno tante le associazioni del territorio aderenti alla manifestazione organizzata ad Alessandria per invocare la pace in Ucraina. Si comincia alle 17, in piazzetta della Lega. Il corteo, poi, attraverserà corso Roma, via Modena, via San Lorenzo, piazza Marconi, via San Giacomo della Vittoria, via Faà di Bruno, via Verdi, piazza della Libertà, via dei Martiri per poi tornare al punto di partenza.

L’iniziativa vedrà in piazza gli esponenti dell’associazione per la Pace e la Nonviolenza, dell’associazione Verso il Kurdistan Odv, dell’Istituto Cooperazione e Sviluppo, del Laboratorio Synthesis, di Emergency, di Sine Limes, di Libera, dell’Isral, della Casa di Quartiere e di Possibile. Ieri sono arrivate anche le adesioni dell’associazione “Cambiare” e della sezione alessandrina del partito “Unione Popolare”.