Ospedale Tortona, sindacato medici e dirigenti: “Tar sospenda bando per esternalizzare Fisiatria e Pronto Soccorso”

TORTONA – Il sindacato dei medici e dirigenti sanitari del Piemonte Anaao Assomed ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l’annullamento, previa sospensiva, della delibera che prevede per 9 anni l’esternalizzazione dei servizi di Fisiatria e di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona. “Riteniamo grave che si affidi la gestione del Pronto Soccorso alle cooperative per i prossimi nove anni, e in particolare, riteniamo che l’esternalizzazione del reparto di Fisiatria andasse in tutti i modi evitata, cercando di attuare soluzioni alternative per mantenere la gestione pubblica del servizio” ha sottolineato il sindacato.

“L’Asl ha indetto a maggio un concorso per assumere fisiatri nell’ASL: la graduatoria è ancora aperta con altri tre specializzandi che potevano essere chiamati e assunti. Sarebbe poi stato necessario, esaurita la graduatoria, indire un concorso specifico per il reparto di Fisiatria a Tortona, che attualmente non esiste poiché ad oggi l’attività è ambulatoriale, domiciliare e di consulenze interne. E’ probabile che, pubblicizzando l’attivazione di un nuovo reparto a Tortona, i colleghi specialisti avrebbero partecipato al concorso”.

“Inoltre” ha continuato la segreteria regionale di Anaao Assomed “per rendere attrattivo il servizio, sarebbe stato indispensabile procedere con la nomina del primario, mentre il bando per il conferimento di incarico di Dirigente è stato indetto a marzo 2020 ma il concorso non è mai stato espletato. Infine, le amministrazioni sanitarie possono procedere ad esternalizzazioni in deroga alla regola del concorso pubblico soltanto per comprovate esigenze, di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, che per la fisiatria non ci sono e non sono state esplicitate nel bando”.

“Con questo ricorso Anaao Assomed Piemonte ribadisce che le Asl devono mettere in pratica tutte le possibili strategie affinché i servizi e le attività cliniche siano gestite dal personale interno, dipendente, valutato tramite un pubblico concorso. C’erano altre strade percorribili per aprire un reparto di fisiatria a Tortona: chiediamo al Tar che obblighi l’Azienda a percorrerle, prima di fare altre scelte. Chiediamo quindi al TAR che sospenda il bando, che prevede tra l’altro la presenza di medici a gettone delle coop nel Pronto Soccorso di Tortona per i prossimi nove anni, anche quando la carenza di urgentisti sarà superata in tutta Italia”.