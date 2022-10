Sabato al Cristo torna “Svuota la cantina”

ALESSANDRIA – Al Centro Dea, nel quartiere Cristo ad Alessandria, torna uno degli appuntamenti che sta riscuotendo maggiore successo. Si tratta di “Svuota la cantina“, la manifestazione che propone ben 60 espositori pronti a proporre oggetti a prezzo stracciato. Un modo sostenibile per rimettere in gioco oggetti che qualcuno non usa più ma utili per altri. Si partirà alle 8 di mattina con via Maria Bensi che pullulerà di espositori e cittadini.

L’iniziativa serve anche a ripopolare una zona che con negozi presenti da anni ma in cui manca un supermercato, chiuso da molto tempo. Grazie all’impegno di Daniela Ghetti già presidente dell’Associazione Pi Greco che molti anni fa aveva lanciato l’idea di “Svuota la cantina”, serve a riaccendere i fari su una delle zone più abitate del quartiere.