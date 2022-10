TORTONA – Disagi questo pomeriggio a Tortona per un tamponamento che ha coinvolto più veicoli in via Emilia tra i numeri civici 460 e 464, poco dopo le 15. In tutto sono quattro i mezzi coinvolti ma fortunatamente senza feriti gravi. Al momento (ore 15.30) si registrano forti rallentamenti nel centro cittadino.

Sul posto stanno compiendo i rilievi i Carabinieri di Tortona.