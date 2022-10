Dal 25 al 28 ottobre chiuso un tratto della statale 456 “del Turchino” nel centro abitato di Visone

VISONE – Si avviano alla conclusione i lavori di Anas per sistemare la pavimentazione della statale 456 “del Turchino”. L’ultima parte dell’intervento interesserà circa 700 metri della strada all’interno del centro abitato di Visone. Per consentire i lavori, il tratto sarà chiuso al traffico da martedì 25 ottobre e fino a venerdì 28 ottobre. Durante la chiusura le auto saranno deviate lungo un percorso alternativo mentre sarà sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e l’accesso pedonale dei residenti.

Anas ha inoltre avviato anche gli interventi di risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della statale 35 “dei Giovi” tra Cassano Spinola e Arquata Scrivia (al confine con la Liguria). Lungo il tratto in questo caso è in vigore il senso unico alternato, esclusi festivi e prefestivi. Il termine dei lavori è previsto entro venerdì 28 ottobre.