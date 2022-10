ALESSANDRIA – Mercoledì 26 ottobre al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Alessandria, in via Sardegna 2, si terrà la presentazione della Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Militari Carabinieri. All’incontro, al via dalle 17.30, interverranno il Segretario Regionale Generale del SIM Carabinieri Regione Piemonte e Valle D’Aosta, Agostino Margaritora, e una rappresentanza della Segreteria Regionale.

Nel corso dell’evento sarà presentata la Segretaria Provinciale composta dai Commissari straordinari Raffaele Abate e Alessio Giovacchini che illustreranno le attività e i servizi forniti dal SIM Carabinieri.

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ha sottolineato il SIM, “operano nell’assoluto rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare”.

“Il SIM Carabinieri ha i propri fondamenti nella democraticità della sua organizzazione sindacale, con effettivo orientamento a favorire l’inclusione e la partecipazione femminile nelle sue attività”. Il Sindacato Italiano Militari Carabinieri garantisce, inoltre, “la propria neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici con i quali mantiene e garantisce un dialogo a 360 gradi”.

“L’assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari ed alla trasparenza del proprio sistema di finanziamento senza scopo di lucro sono altri pilastri del SIM Carabinieri in completa aderenza con le volontà del legislatore”.

Il SIM Carabinieri, e la neo costituita segreteria Provinciale di Alessandria, si impegna ed è attivo nell’ascolto della voce di ogni Carabiniere: “Nessuno verrà mai più lasciato solo”.

“Questo è ciò che la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Alessandria farà e si prefigge di fare con il supporto della struttura Regionale e Nazionale. Con cuore ed amor proprio ci impegneremo per la tutela dei nostri associati garantendo un dialogo sempre costruttivo e di fattiva collaborazione con i vertici locali della nostra amata Arma, vigilando sul rispetto dei principi che da più di duecento anni ci distinguono”.