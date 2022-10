Alessandria dice addio al combattivo Carmelo Miragliotta

ALESSANDRIA – Ricoverato da tempo per un grave incidente avvenuto durante la sua attività di allevatore nell’agriturismo a Bergamasco, Carmelo Miragliotta, 72 anni, non ce l’ha fatta. Era stato colpito violentemente da un toro all’interno della sua tenuta e le sue condizioni erano subito apparse gravi in quel drammatico febbraio del 2022. Molto conosciuto e dalla forte tempra Miragliotta si era candidato alle provinciali nel 2004 con la lista civica “Gente produttiva”, che poi aveva anche sostenuto, nel 2007, Piercarlo Fabbio, ma aveva anche fatto parte del movimento dei “Forconi“. Recentemente si era aggregato a Italexit, e aveva sostenuto le battaglie delle “partite Iva“, fino al drammatico incidente.

La notizia si è subito diffusa tra amici e conoscenti per la perdita di un uomo “sempre allegro e disponibile”. Tra i primi a ricordare il compagno politico Vincenzo Costantino, ex candidato alle comunali di Alessandria: “Oggi è una giornata triste per me. Dopo mesi di sofferenza è mancato l’amico Carmelo Miragliotta. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato nel tuo percorso di vita politica, sociale e famigliare continuerà a essere la guida per i tanti che ti hanno conosciuto. Ci lascia una persona perbene. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze.”

Foto tratta dal profilo Facebook di Carmelo Miragliotta