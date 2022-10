Cirio sul reddito di cittadinanza: “Così non ci piace, un insulto per chi lavora”

PIEMONTE – “Il reddito di cittadinanza così com’è non ci piace, perché pagare la gente per non lavorare quando potrebbe lavorare è un insulto a chi lavora, agli artigiani che pagano il 65% di tasse allo Stato“.

Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio intervenendo al cinquantennale di Confartigianato Imprese Piemonte. “Per questo stiamo lavorando sulla formazione professionale e sugli Its perché vogliamo che chi esce da lì il giorno dopo sia quello preparato per quello di cui voi avete necessità“.